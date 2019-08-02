بالدرجات| الأرصاد تُعلن حالة الطقس السبت 3/8/2019 وبيان بالحرارة والرطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر ليوم السبت الموافق 3 أغسطس 2019 وثاني أيام شهر ذي الحجة، وتشهد درجات الحرارة ثبات نسبي بالمقارنة بطقس الجمعة ويكون الطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة والجيزة، وتعتدل درجات الحرارة على السواحل الشمالية مع ارتفاع نسبة الرطوبة إلى أكثر من 90% وترتفع درجات الحرارة على الصعيد مع انخفاض نسبة الرطوبة وإليكم بيان بحالة الطقس في مصر ليوم السبت وداجات الحرارة المتوقعة ونسبة الرطوبة.

حالة الطقس في مصر

تشهد جمهورية مصر العربية حالة طقس صيفي ترتفع فيه درجات الحرارة ودرجات الرطوبة التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة عن الدرجات الفعلية وأكثر من معدلاتها الطبيعية، وتصل درجات الحرارة في الوجه البحري والقاهرة إلى 38 درجة وتتخطى حاجز 40 درجة في الصعيد وإليكم بيان بدرجات الحرارة على المُحافظات:

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 38 25 المحلة 37 23 الجيزة 38 25 المنصورة 37 23 الشرقية 38 23 دمنهور 35 24 بورسعيد 32 25 الاسكندرية 30 26 الاسماعيلية 37 25 شرم الشيخ 35 31 السويس 37 27 اسوان 44 33 طنطا 38 23 الاقصر 42 31 أسيوط 40 28 الفيوم 39 25

ونلاحظ من تقرير درجات الحرارة المتوقعة تقارب في نسبة الحرارة على المُحافظات ولكن تتحكم نسبة الرطوبة في الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وتزيد نسبة الرطوبة في السواحل الشمالية وتليها مناطق الوجه البحري والقاهرة وتنخفض في الصعيد والمناطق البعيدة عن البحر.

نسبة الرطوبة

درجات الحرارة الملموسة

نعرض لكم درجات الحرارة الفعلية والتي هي مزيج بين درجات الحرارة والرطوبة ونقدم لكم درجة الحرارة الحقيقية التي يتم الشعور بها في حالة الطقس ليوم السبت:

وهنا نكون قد انتهينا من تقرير حالة الطقس في مصر ليوم السبت الموافق 3 أغسطس 2019.