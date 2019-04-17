“بالرقم القومي”.. استعلم عن مكان لجنتك الانتخابية الآن للاستفتاء على التعديلات الدستورية

ننشر لكم طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية للاستفتاء على الدستور 2019 من خلال هذا التقرير وموقع كلمة دوت أورج، حيث وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدة طرق سهلة، لمعرفة مكان اللجنة الانتخابية 2019، لكل المُسجلين بقاعدة بيانات الناخبين المصرية، والذين تمت دعوتهم للمشاركة والتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، وتقام عملية الاستفتاء داخل مصر على مدار ثلاثة أيام من 20 حتى 22 أبريل 2019 الجاري.

استعلم عن مكان لجنتك الانتخابية للاستفتاء على الدستور

من ضمن الطرق التي نشرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لمعرفك مقرك الانتخابي، هو الاتصال على رقم الخط الساخن وهو (141)، وهو رقم ممكن أن تتصل عليه من أي هاتف محمول أو أرضي، ووسيلة ثانية وهي إرسال رسالة نصيه بها رقمك القومي ل (5151)، وستصل رسالة للرد وبها عنوان لجنتك الانتخابية,

باستخدام رقمك القومي، تتمكن بكل سهولة من معرفة مكان لجنتك الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تتوجه لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وعل صدر الموقع، تجد طريقة الاستعلام، تضع رقمك القومي، وعليه يظهر لك عنوان ومكان لجنتك الانتخابية بالتفصيل، وخريطة الإحدائيات لمقرك الانتخابي، كما يوفر الموقع أيضا الكثير من الخدمات الأخرى، رابط الموقع هو:

موقع الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للاستفتاء على الدستور

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

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