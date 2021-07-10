بالزيادة الجديدة.. جدول مواعيد صرف مرتبات الموظفين يوليو 2021

قامت وزارة المالية بإعلان جدول يتضمن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو للعام الجاري 2021 رسمياً لكافة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات أيضاً وذلك بالزيادات الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وقد قدمت المالية مواعيد صرف المرتبات بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير، ووفق الجدول الذي تم الإعلان عنه رسمياً، فسوف يبدأ صرف المرتبات بدايةً من يوم الإثنين القادم الموافق 12 يوليو ويستمر لمدة 5 أيام.

مواعيد صرف مرتبات يوليو 2021

وفي الوقت الذي تسعي في الدولة بالحد من التجمعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، فقد تم تقسيم مواعيد الصرف على مختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام، وذلك للإبتعاد عن التزاحم على ماكينات الصرف ATM، وأهابت العاملين بعدم التزاحم نهائياً خاصةً وأن المرتبات سوف تكون مُتاحة وفق التاريخ المُعلن عنه رسمياً من قبل وزارة المالية، الأمر الذي لا يستعدي التزاحم إطلاقاً.





ما هي قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة؟

وقد أعلنت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” على القواعد الخاصة بصرف العلاوة والحافز وذلك للأشخاص العاملين بالدولة والتى يُمكنك الإطلاع عليها من خلال التويتة الآتية:

رقم وزارة المالية الموحد للشكاوى والاستفسارات

وقد حددت وزارة المالية خط ساخن لتلقي كافة الاستفسارات والشكاوى من قبل المواطنين، وهو 16408، كما يُمكن التواصل مع الوزارة عن طريق البريد الإلكتروني لخدمة المواطنين وهو [email protected]