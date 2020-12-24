بالصور.. أتوبيس مكشوف واحتفال أسطوري لـ بيج رامي بعد وصوله للقاهرة

استقبلت الجماهير المصرية البطل رامي السبيعي الشهير بيج رامي، المتوج بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أوليمبيا 2020 والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام، بعد أن أقيمت البطولة في مدينة لاس فيجاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

احتفال البطل داخل الطائرة

واحتفل البطل العالمي بيج رامي، صاحب لقب مستر أولمبيا 2020، باللقب عبر التقاط الصور له وهو داخل الطائرة التي أقلته من نيويورك إلي القاهرة، واحتفل مع طاقم الطائرة التي وصلت مساء اليوم لمطار القاهرة الدولي على طائرة مصر للطيران، رحلة رقم MS986 القادمة من نيويورك.

اسقبال مصر للطيران

استقبلت الشركة الوطنية مصر للطيران، مساء اليوم، البطل المصري وسط حفاوة وترحيب من العاملين بها، خصوصا من طاقم الرحلة، وكان في استقباله بالورود بالمطار القاهرة رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي المحاسب، والطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وقام طاقم الرحلة بتهنئة اللاعب علي الفوز باللقب وسط احتفال وترحيب من جميع ركاب الرحلة من خلال النداء الصوتي علي متن الطائرة.

وفور نزوله من الطائرة وجد صوره انتشرت في أرجاء المطار احتفالا به الذي حرص علي ارتداء العلم المصري فوق كتفيه.

أتوبيس مكشوف للاحتفال في شوارع القاهرة

كما احتفل النجم المصري بيج رامي، وسط الجمهور ومحبيه ومشجعيه في مصر عن طريق استقلال أتوبيس خاص مكشوف طاف به شوارع القاهرة احتفالات باللقب العالمي والحدث الكبير، وتزين الأتوبيس بالعلم المصري وصورة للبطل بيج رامي.

والأتوبيس المكشوف جهزته وزارة الشباب والرياضة والشركة الراعية للبطل المصري للاحتفاء به بعد حصد اللقب الكبير.

من هو رامي بيج؟

والبطل رامي محمد حسن السبيعي، الشهيرة بـ بيج رامي، الذي تغنت به السوشيال ميديا الفترة الأخيرة، هو ابن قرية السبايعة بمركز البرلس، ولد في 16سبتمبر عام 1984م، لأسرة تتكون من 10 أفراد وتعمل بمهنة الصيد.

ولعب ابن كفر الشيخ، كمال الأجسام وتألق فى الكويت الشقيقة التى اهتمت به، لكنه قرر ألا يمثل غير وطنه مصر، وشارك فى بطولة مستر أوليمبيا للهواة 2012، وحصد بيج رامي المركز الأول وفى الموسم الثانى شارك فى مستر أوليمبيا لعظماء اللعبة عام 2013 واقتنص المركز الثامن.

واشتغل البطل المصري على حلمه رافضا كل أصوات الإحباط بأن اللقب مستحيل الاقتراب منه خاصة أن الأمريكان يحتكرونه، وتحديدا الأمريكى فيرى هيث حامل اللقب خلال السنوات السبعة الأخيرة ولكن البطل المصري أكد أنه لا مستحيل ، وشارك باسمتمرار في البطولة وتارجحت محاولاته خلال 7 بطولات بين الثامن والرابع والثانى حتى نجح في اقتناص اللقب 2020.