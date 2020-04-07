بالصور.. الصحة تُعلن عن تفاصيل شفاء أسرة كاملة من فيروس كورونا بمحافظة أسوان

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل تعافي أسرة كاملة من فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” داخل محافظة أسوان خلال الفترة الماضية، في ظل الجهود المبذولة من قبل كافة الإدارات الصحية المختلفة على مستوى الجمهورية من أجل الحد من انتشار الفيروس والسيطرة على أعراض المرض لدى المصابين، لأنه لم يتم اكتشاف أي علاج لفيروس كورونا حتى تلك اللحظة.

الصحة تكشف تفاصيل تعافي أسرة كاملة من فيروس كورونا

ونشر “مجاهد”، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورا للأسرة التي تعافت من فيروس كورونا، كاشفا تفاصيل تعافيهم، قائلا إن الأسرة مكونة من 5 أفراد، وبعد علمهم بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، انتقلوا إلى مستشفى الصداقة داخل محافظة أسوان من أجل تلقي الرعاية الصحية الكاملة، وبالفعل تعافوا بشكل كامل من المرض خلال الفترة الماضية، وخرجوا بالأمس الأثنين.

وجاءت تدوينة المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كالآتي: “تعافت أسرة كاملة من فيروس كورونا داخل مستشفى الصداقة بأسوان، “الأسرة مكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال، تلقت الأسرة العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى الصداقة بأسوان منذ إصابتهم بفيروس الكورونا، وحتى شفائهم الكامل وخروجهم اليوم”.

وتبدل وزارة الصحة والسكان في الوقت الحالي جهودا كبيرة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد بين المواطنين، وذلك من خلال تقديم الرعاية الطبية الكاملة لكافة المصابين والفحص الدائم على المواطنين من أجل اكتشاف المصابين في أسرع وقت ممكن وإبعادهم عن المواطنين منعا لانتشار العدوى.