بالصور| تشيع جُثمان الفنان محمد نجم لمثواه الأخير

نقد لكم في هذا الموضوع صور تشيع جُثمان الفنان الراحل محمد نجم لمثواه الأخير مع حضور مجموعة من فنانين الوسط الفني، حيث تم تشيع جُثمان الراحل بمدافن الأسرة في منطقة الأباجية، بعد الانتهاء من صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عصر اليوم، لقد راحل محمد نجم عن عالمنا في فجر يوم الأربعاء الذي يوافق 5_6_2019، بعد إصابة بجلطة دماغية دخل على أثرها أحدي المستشفيات في الدقي، ونُقل للعناية المركزة حتي فارق الحياة عن عُمر يُناهز الـ 74 عاماً.

صور تشيع جُثمان الفنان محمد نجم لمثواه الأخير :-

حرص مجموعة من الفنانين والفنانان على توديع صديقهم الفنان محمد نجم والذهاب لصلاة الجنازة عليه، ومنهم الفنان عبد الله مشرف، والفنان منير كرم، والفنانة شيرين، والفنانة وفاء عامر، والإعلامي محمد الغيطي، ومجموعة من الأصدقاء والأقارب، بالإضافة إلي زوجة الراحل وشقيقيها الفنان عمرو عبد الجليل، ونجله شريف.

والجدير بالذكر شارك الفنان الكبير الذي رسم البسمة والبهجة على وجوهنا من خلال مشاهده أعماله الكوميدية الجميلة بعدد كبير من الأعمال المسرحية الكوميدية، والتي تتمثل في مسرحية “عش المجانين”، ومسرحية “عبده يتحدى رامبو”، ومسرحية “البلدوزر”، ومسرحية “اعقل يا مجنون”، ومسرحية أولاد دراكولا” وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة جميلة للفنان الراحل رحمة الله عليه.