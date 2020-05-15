بالصور.. خرائط سقوط الأمطار على مختلف المناطق في 3 أيام

رغم ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع دخول شهر مايو، إلا أن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري واستصلاح الأراضي، أكد سقوط أمطار في العديد من المناطق خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الأيام الماضية، توقعاتها بسقوط أمطار تزامنا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

موعد سقوط الأمطار في بعض المناطق

وأوضح مركز التنبؤ بالفيضان، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الطقس سيشهد حالة تغير في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أننا سنشهد سقوط أمطار في بعض المناطق، في الفترة بين 15 مايو 2020 وحتى 17 مايو 2020، وفق التنبؤات.

ونشر مركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار، بعض الخرائط التي توضح أماكن سقوط الأمطار عليها ويمكننا الأطلاع عليها في هذه الصور:

خريطة سقوط الأمطار في مصر اليوم الجمعة:

توضح الخريطة سقوط أمطار خفيفة على منطقة شمال سيناء، وخليج الصعيد، وأجزاء من شمال الصعيد، وسواحل البحر الأحمر. كما توضح سقوط أمطار متوسطة على جنوب سيناء.

خريطة سقوط الأمطار غدا السبت

تسقط الأمطار بشدة على جنوب الصعيد، وتقل على وسط وشمال الصعيد وجنوب سيناء وسواحل البحر الأحمر والوادي الجديد، وقد تصل إلى القاهرة.

خريطة سقوط الأمطار الأحد المقبل