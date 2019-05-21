بالصور خطوات حجز تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا من خلال موقع تذكرتى ” Tazkarti “

استعدت مصر استعداداً كبيراً في الآونة الأخيرة لتأمين مباريات كأس أمم إفريقيا القادمة التي سوف تقام على أرض مصر في الفترة القادمة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو لمدة شهر كامل، من خلال تأمين الملاعب وتنظيم دخول وخروج اللاعبين والمشجعين، كما تم إنشاء الموقع الإلكتروني تذكرتي ” Tazkarti ” للحصول على تذكرة المشجع Fan ID ، والتي من خلال الحصول عليها سيتمكن حاملها من حجز تذاكر مشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا، ويمكن الحصول على بطاقة تذكرتي من خلال تسجيل المشجع على الموقع الخاص بتذكرتي بعض البيانات الشخصية له، والتي سوف نقوم بإيضاحها خلال الأسطر القليلة القادمة.

موقع تذكرتي لحجز بطاقات كأس أمم إفريقيا:

تعد مصر هي الدولة الثانية على التوالي بعد روسيا التي تنشئ موقع إلكتروني يخص المشجعين، والتي يظهر بها صورة المشجع وبياناته الشخصية، وهو نظام خاص بالمشجعين فقط في العالم، ويتم الحصول على تلك البطاقة fan id للمشجع فقط من بعد التسجيل في موقع تذكرتي، والتي بدونها لن يتمكن المشجع من حضور مباراة كأس أمم إفريقيا حتى لو امتلاك تذكرة دخول المباراة.

والجدير بالذكر إن الملاعب المصرية استعدت استعداداً كبيراً منذ الأيام السابقة ومازالت بعض التعديلات تتم داخل الملعب خصيصاً التي سوف تستقبل مباريات كأس أمم إفريقيا مثل ملعب القاهرة الدولي، وملعب السلام وغيرها من الملاعب المتعددة التي سوف تستقبل اللاعبين والمشجعين.

التسجيل في موقع تذكرتي للحصول على بطاقة المشجع:

يتم الحصول على بطاقة المشجع من خلال موقع تذكرتي لحجز بطاقات دخول كأس الأمم الأفريقية، من خلال الخطوات التالية:

• الدخول على موقع تذكرتي من هنا.

• اختيار كلمة FanID.

• اختيار الجنسية الخاصة ب المشجع.

• إدخال رقم التليفون، ثم الضغط على تأكيد وسوف تصل رسالة نصيه بها كود يجب إدخاله في الخانة التالية لأستكمال التسجيل.

• إدخال الاسم، واسم الوالد، واسم الأم أيضاً.

• إدخال الرقم القومي.

• إدخال فصيلة الدم.

• اختيار النوع أو الجنس.

• إضافة صورة شخصية واضحة للمشجع.

ويمكن أيضا من خلال موقع تذكرتي شراء تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا.

بالصور خطوات حجز بطاقة تذكرتي لكأس أمم إفريقيا: