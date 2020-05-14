بالصور …طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز عبر موقع الشركة

يسعى الكثير من المستهلكين من المواطنين من معرفة رصيد استهلاكهم من فواتير الغاز المستحقة عليهم شهريا والتي يتم تحصيلها بعد قراءة عداد الغاز ويتم تسديد المستحق عليهم من خلال المحصل المختص والذي يقوم بالمرور لتحصيل الفواتير المستحقة علي كل شقة، ولكن في ضوء المستجدات التي شهدتها البلاد مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أصبح سعي المواطنين للتعرف علي طرق جديدة للتحصيل تتوافر فيها أجراءات التباعد الاجتماعي منها قرار رئيس الشركة بالتوقف عن أخذ قراءات العداد من داخل المنازل بصورة مؤقتة.

تسجيل قراءة عداد الغاز

وفي هذا السياق فإن يتم فقط المرور لتحصيل الفواتير من الخارج فقط والمطلوب من كل مواطن هو تبليغ الشركة بالقراءة شهريا للعداد للتعرف علي قيمة الاستهلاك منعا للتعرض لوجود رقم استهلاكي تراكمي كبير.

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خطوات تسجيل قراءة الغاز

1- يتم الدخول علي الموقع الرسمي لشركة الغاز

2- اختيار خدمات الشركة ثم اختيار قراءة عداد الغاز أيقونة الموردين.

3- وبالانتقال إلي الصفحة الخاصة بإدخال قراءة العداد تظهر عدد من الخانات يتم تعبئتها، حيث تحدد الشركة إدخال القراءة من يوم 1 إلي يوم 15 من الشهر ويتم تحديد يوم 6 في الشهر لتسديد الفاتورة المستحقة حتي نهاية الشهر محل الاستحقاق.

4-مع تحديد أسم المنطقة ورقم تليفون المشترك ثم الانتفال إلي الصفحة التالية ويظهر فيها القراءة السابقة وخانة لإدخال القراءة الجديدة والضغط علي أيقونة “اضغط هنا لتحديث القراءة”.