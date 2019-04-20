بالصور… منذ قليل الفنانة لبلبة أدلت بصوتها في استفتاء التعديلات الدستورية وهي ترتدي وشاح علي شكل علم مصر

أدلت الفنانة لبلبة منذ قليل، بصوتها في استفتاء التعديلات الدستورية لعام 2019 ، وذلك داخل لجنتها الإنتخابية بمقر الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بالدقي.

حيث كانت ترتدي الفنانة لبلبة وشاح علي شكل علم مصر رافعة علامة النصر والتقطت أيضا بعض الصور التذكارية مع المواطنين الذين ألقوا بأصواتهم في اللجنة أيضا، وسيطرت عليها حالة من السعادة لمشاركتها في استفتاء التعديلات الدستورية.

ومن ثم ذكرت الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم، أن اجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الإستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزا انتخابيا، و 13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا.

وجديرا بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتجرى عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين في الداخل.

وقد كان استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين في مناقشة التعديلات الدستورية اعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة باجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل في اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته واجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالأسم.

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