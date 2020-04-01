بالصور وأرقام العمارات.. جهاز القاهرة الجديدة يعلن عن موعد استلام شقق مشروع “سكن مصر”

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، عن موعد تسليم الشقق الأولى من مشروع “سكن مصر” لكافة الحاجزين خلال الفترة المقبلة، والذي يعتبر واحد من أهم المشاريع السكنية التي تم بنائها في الفترة الأخيرة.

وقال “غنيم”، خلال تصريحات صحفية إنه بالفعل أصبح هناك 1296 شقة جاهزة للتسليم لأصحابها، موضحا أن تلك الشقق تقع في كل من المرحلة الأولى والثانية، وتحديدا في مسلسلات 11 و12 و13 من المرحلة الأولى، و7و8و9 نم المرحلة الثانية.

وكشف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أن عمليات التسليم ستدأـ بداية من يوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي، وتستمر حتى 21 من شهر مايو المقبل، موضحا أن تأخير تسليم الشقق خلال الفترة الماضية جاء بسبب قرار مجلس الوزراء بتقليل ساعات التعامل مع المواطنين وتعليق العمل بكل المراكز التكنولوجية.

تواريخ وأرقام العمارات التي ستُسلم في مشروع “سكن مصر”

وناشد غنيم كافة الحاجزين بالتوجه إلى بنك الإسكان والتعمير خلال الفترة المقبلة من أجل إنهاء كافة الإجراءات البنكية المتعلقة بهم والحصول على خطاب والتوجه به لمكتب خدمة المواطنين في منطقة التجمع الثالث، لتسجيل البيانات على الشبكة وبدء استلام الواحدت، ومن خلال تلك الصور نوضح لكم تواريخ التسليم وأرقام العمارات:

ويعتبر مشروع “سكن مصر” واحد من المشاريع التي تسعى من خلالها الدولة المصرية توفير وحدات سكنية أكثر للشباب والمواطنين من أجل حل أزمة الشقق السكنية في العديد من المناطق المختلفة.