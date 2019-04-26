بالفيديو | أسعار ياميش رمضان 2019 بمنافذ التموين المصرية بالمقارنة مع أسعار السوق

أسعار الياميش برمضان 2019، هو الآن محور الاهتمام الأول من قبل المستهلك المصري، وذلك مع اقتراب أيام الشهر الكريم قدوماً، وتُعد أسعار الياميش من أهم بنود الاستهلاك الخاصة بمستلزمات رمضان والتي يكثر الطلب عليها خلال أيام شهر رمضان على امتدادها .

ونحن بهذا التقرير سوف نوضح لكم، أسعار ياميش رمضان التي تم طرحها مؤخراً من قبل وزارة التموين المصرية داخل منافذ البيع التابعة لها، والتي سجلت انخفاض ملحوظ عن أسعار الأسواق، وهو ما سوف نشاهده ونتابعه عبر السطور التالية مدعوماً بالفيديو .. فإليكم التفاصيل .

أسعار ياميش رمضان 2019 بمنافذ التموين بمصر

حيث بمتابعة أحدث الأسعار الخاصة بياميش رمضان بكافة صنوفه، من مكسرات وقمر دين وتمور وزبيب وغيرها، تبين أن الأسعار المعروضة من قبل وزارة التموين بمصر، وذلك من خلال منافذها المنتشرة بأنحاء الجمهورية قد سجلت انخفاض كبير حقاً بالأسعار يتبين لنا من الجدول التالي :

الصنف السعر بمنافذ التموين السعر بالأسواق زبيب أحمر مصري 28 جنيه من 35 حتى 45 جنيه . الزبيب الإيراني 69 جنيه من 75 حتى 85 جنيه . المشمشية التركي 65 جنيه من 75 حتى 95 جنيه . القراصية 64 جنيه من 95 حتى 115 جنيه الكاجو للكيلو 267 جنيه من 330 حتى 370 جنيه اللوز للكيلو 189 جنيه من 200 حتى 240 جنيه البندق للكيلو 156 جنيه من 200 حتى 220 جنيه الخروب 36 جنيه من 40 حتى 45 جنيه قمر الدين السوري 26 جنيه للفه من 30 حتى 36 جنيه .

مزيد من تفاصيل الأسعار بالفيديو التالي “

وبهذا نكون وبالأرقام الدقيقة، وضحنا لكم قائمة أسعار ياميش رمضان للعام 2019 داخل منافذ وزارة التموين بمصر، ووفق الأسعار المُعلنة عنها رسمياً .