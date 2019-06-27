بالفيديو الأرصاد الجوية تعلن موعد أنكسار الموجه الحارة وتوقعات حالة الطقس غدا الجمعة

تشهد البلاد حالة من الطقس الحار منذ عدة أيام على معظم الأنحاء باستثناء السواحل الشمالية ومحافظات جنوب الصعيد التي تشهد طقس شديد الحرارة طوال ساعات النهار، كما ترتفع نسبة الرطوبة بشكل كبير الأمر الذي يعطي إحساس أكبر بدرجات الحرارة المرتفعة، ويتساءل معظم المصريين متى تنكسر هذه الموجه الحارة، ومن خلال مداخلة تليفزيونية أجراها اليوم الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، على القناة الأولى للتليفزيون المصري من خلال برنامج صباح الخير يا مصر، وضح موعد انكسار هذه الموجه الحارة.

رئيس هيئة الأرصاد الجوية يوضح موعد انكسار الموجه الحارة

وقال عبد العال أن ذروة الطقس الحار كانت أمس واليوم، حيث يكون الطقس شديد الحرارة على كافة أنحاء البلاد فيما عدا السواحل الشمالية التي تشهد حالة من الطقس المعتدل، وارتفاع نسبة الرطوبة التي تسبب انتشار للشبورة المائية خلال ساعات الصباح.

وأكد عبد العال أنه من المتوقع أن يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة بدأ من غدا الجمعة إن شاء الله، بشكل تدريجي حيث من المتوقع أن تنخفض غدا بمعدل ثلاثة درجات ثم بعد غدا تنخفض درجة واحدة وفي اليوم التالي تنخفض درجة أيضا لتعود لمعدلاتها الطبيعية في ذلك الوقت من العام بحلول يوم الأحد القادم.

وبين رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بدأ من يوم الأحد القادم ستصل درجة الحرارة بالقاهرة إلى 36 درجة مئوية، وأكد على أن درجة الرطوبة اليوم الخميس أعلى من الأمس والتي تراوحت ما بين 5% ألي 10%.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 28 – 6 -2019