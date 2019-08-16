بالفيديو “بعد استغاثة سيدة مسنة أسكندارنية ” استجابة المسئولين وتنفيذ قرار غلق وإزالة لمطعم “عروس دمشق” بالإسكندرية

بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي امس على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس وتويتر واليوتيوب، فيديوهات لسيدة تتشاجر مع صاحب مطعم عروس دمشق وهو من اصل سوري اسفل شقتها السكنية بالإسكندرية، وذلك بسبب أقامته مطبخ المطعم في الطرقة أو الممر الموجود بين العمارتين ووجود بوتجاز عشرة شعلة اسفل مسكنها موقد بشكل دائم طوال اليوم، مما يتسبب في الإزعاج، وكذلك يتسبب لهم في ارتفاع درجات الحرارة وإيذائهم بالروائح .
ويظهر في الفيديو صوت سيدتان تطالبان صاحب المطعم الصوري والذي يظهر في الفيديو وهو يوجه لهم السباب واللوم ويرفض رفع البوتجاز، وقامت السيدتان بتصويره أثناء المشاجره وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب المسئولين بسرعة التدخل.
وبعد المشاجرة قامت السيدة المسنة بتصوير فيديو اخر تستغيث فيه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل وانقذاها من هذه الكارثة، وتطالب أيضا السيد وزير الداخلية وكل المسئولين بسرعة التدخل من اجل انقاذ أسرتها من هذا الضرر الواقع عليهم.
وفور نشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطف المصريين مع السيدة الإسكندرية المسنة والتي ناشدت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل، قامت محافظة الإسكندرية وشرطة الإسكندرية اليوم بالاستجابة الفورية لاستغاثة السيدة المسنة، وتم تشكيل حملة إزالة وغلق للمطعم من قبل رجال الشرطة والمحافظة وذلك للمخالفة للقانون.
ولاقى قرار الغلق والحملة ترحيبا كبيرا في الشارع السكندري وذلك بسبب تعدي صاحب المطعم على سيدة مسنة، وكذلك لمخالفته القانون المصري.
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