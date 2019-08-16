بالفيديو “بعد استغاثة سيدة مسنة أسكندارنية ” استجابة المسئولين وتنفيذ قرار غلق وإزالة لمطعم “عروس دمشق” بالإسكندرية

بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي امس على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس وتويتر واليوتيوب، فيديوهات لسيدة تتشاجر مع صاحب مطعم عروس دمشق وهو من اصل سوري اسفل شقتها السكنية بالإسكندرية، وذلك بسبب أقامته مطبخ المطعم في الطرقة أو الممر الموجود بين العمارتين ووجود بوتجاز عشرة شعلة اسفل مسكنها موقد بشكل دائم طوال اليوم، مما يتسبب في الإزعاج، وكذلك يتسبب لهم في ارتفاع درجات الحرارة وإيذائهم بالروائح .

ويظهر في الفيديو صوت سيدتان تطالبان صاحب المطعم الصوري والذي يظهر في الفيديو وهو يوجه لهم السباب واللوم ويرفض رفع البوتجاز، وقامت السيدتان بتصويره أثناء المشاجره وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب المسئولين بسرعة التدخل.

#حق_المصريه_يا_ريس

نشبت مشادة كلامية بين أسرة مصرية وصاحب مطعم عروس دمشق في الإسكندرية بسبب وضعه بوتاجاز المحل أسفل بلكونة شقتها. كما شكت من الحرارة العالية وإزعاج المطعم لها وأسرتها، وتطاول صاحبه عليهم. pic.twitter.com/Tm9jl6t6GC — محمد سعد خسكية (@mohamedkhaskiya) August 15, 2019

وبعد المشاجرة قامت السيدة المسنة بتصوير فيديو اخر تستغيث فيه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل وانقذاها من هذه الكارثة، وتطالب أيضا السيد وزير الداخلية وكل المسئولين بسرعة التدخل من اجل انقاذ أسرتها من هذا الضرر الواقع عليهم.

#استغاثهالفديو الكامل مواطنة تستغيث من مطعم عروس دمشق و للعلم المطعم ده اتشال قبل كده و رجع تاني زي الاول و ده طبعا اكيد بسبب الفساد و ليه بقول فساد لا مفيش محل بيتعمل ف ممر ما بين عمارتين ، ووصل الجبروت بصاحب المطعم بانه يزعق و يشتم المواطنه و يجيبلها ستات يشتموها و يزعقوا فيها و لا حياة لمن تنادي من الامن الصناعي او الحي او النقطة و كل اللي عملوه محضر عدم تعرض فقط ، السيدة تستغيث محمي في موظف حي مرتشي و لا ظابط معرفة؟!مافيش شك ان احنا عيوبنا فينا و خيبتنا التقيلة من جوانا..موظف جعان فلوس وعاوز موبايلات وعربيات وشقق وشاليهات..ويقولك متدين بطبعه !!!!إمرأة تستغيث نيابة عن والدتها ..تصرف أهوج مرفوض بكل التعاليم والقيم الدينية والأخلاقية ..مصر ليست مستباحة ..ضيوف مصر المحترمين الشرفاء على العين والراس ..ونفتح لهم بيوتنا..أما الهمجية والفوضى والتعالي والتعديفلا مجال لهم في دولة سيادة القانون ..مصر ليست مستباحة يا سادة ..♦️ ملحوظه هامه في مثل بيقول صوابعك مش زي بعضها في اخوه سوريين فاتحين محلات وأخلاق ومحترمين جدا Gepostet von ‎اسكندرية الان‎ am Donnerstag, 15. August 2019

وفور نشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطف المصريين مع السيدة الإسكندرية المسنة والتي ناشدت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل، قامت محافظة الإسكندرية وشرطة الإسكندرية اليوم بالاستجابة الفورية لاستغاثة السيدة المسنة، وتم تشكيل حملة إزالة وغلق للمطعم من قبل رجال الشرطة والمحافظة وذلك للمخالفة للقانون.

ولاقى قرار الغلق والحملة ترحيبا كبيرا في الشارع السكندري وذلك بسبب تعدي صاحب المطعم على سيدة مسنة، وكذلك لمخالفته القانون المصري.

♦️تم غلق نهائي لمطعم عروس دمشقبتواجد قوات الأمن و حمله حى منتزه ثان و تنفيذ قرار رئيس نيابه المنتزه بغلق المكان و… Gepostet von ‎اسكندرية الان‎ am Freitag, 16. August 2019