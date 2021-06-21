بالفيديو.. بيان عاجل للأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى 2021 والأماكن المحظور الصلاة بها

أصدرت وزارة الأوقاف بياناً عاجلاً اليوم حول أماكن صلاة عيد الأضحى 2021، وذلك بعد تسائل النشطاء عبر مواقع التواصل عن كيفية الصلاة وأماكن صلاة العيد الكبير 2021، وهل ستكون الأمور على ما كانت عليه في عيد الفطر أم لا.

بيان عاجل للأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى 2021

وحول هذا الأمر أكد اليوم السيد الدكتور محمد مختار جمعة من خلال فيديو قام ببثه عبر قناته الرسمية اليوتيوب، أكد جمعة على أن صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام سوف تقام بنفس الضوابط والإجراءات الإحترازية التي تمت في صلاة عيد الفطر الماضي من العام الجاري 2021.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن صلاة عيد الأضحى 2021 سوف تقتصر على إقامتها في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، ويمنع إقامتها في أي مكان آخر ، مع الإلزام بالكمامة والتباعد وغلق دورات المياه، والتكبير قبل موعد صلاة العيد بـ10 دقائق وغلق المسجد بعد الصلاة مباشرةً.

وخلال الفيديو الذي بثه محمد مختار جمعة اليوم، أكد أنه لن يسمح بصلاة العيد في الزوايا والمساجد التي لا تقام بها صلاة الجمعة كما أنه لن يسمح بإقامة العيد في الساحات أو الشوارع والطرقات.