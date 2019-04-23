بالفيديو: بيان عاجل من القوات المسلحة بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور

فى بيان عاجل من القوات المسلحة المصرية للمواطنين عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، أكد العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية بأن مركز العمليات لم يتلق أي شكاوى من شأنها أن تعيق عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأن القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة، وجميع الجهات المسئولة بكافة المحافظات قد قامت بتأمين عملية الاستفتاء بنجاح تام.

وأكد العقيد تامر الرفاعي فى بيان القوات المسلحة بأن القوات المسلحة حرصت منذ يوم الخميس الموافق 18 أبريل مع بداية تنفيذ خطة الانتشار لتأمين الاستفتاء على إصدار التعليمات الواضحة للقوات الخاصة بالتأمين تتضمن التيسير على المواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للتعبير عن رأيهم بكل حيادية وحرية تامة مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مع مواجهة أي تهديدات من شانها أت تضر بعملية الاستفتاء.

وأكد العقيد تامر الرفاعي بأن القوات المسلحة سوف تستمر فى تأمين جميع الجهات الاستراتيجية للدولة والأهداف الهامة والحيوية ضد أي تهديدات قد تضر بالأمن القومى المصري مؤكداً بان هناك تعاون وثيق بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية بالمحافظات منذ بداية عملية الاستفتاء على الدستور وحتى نهاية عملية الفرز وإعلان النتائج.

واختتم العقيد تامر الرفاعي بيان القوات المسلحة موضحاً بأن عناصر القوات المسلحة وعناصر قوات الشرطة سوف تستمر فى تأمين عملية الاستفتاء على الدستور ونقل صناديق الاقتراع من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة، ونقل الصناديق من المناطق النائية والبعيدة بواسطة الجو، كما ستتولى القوات المسلحة نقل السادة القضاة وموظفي الانتخابات من المناطق النائية بعد الانتهاء من عمليات الفرز وإعلان النتائج.

وننشر فيديو كامل للبيان الذى أصدره العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة عقب انتهاء الاستفتاء على الدستور

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