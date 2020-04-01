بالفيديو.. دعاء علي جمعة لحماية المواطنين من فيروس كورونا الجديد

نشرت فضائية “سي بي سي” دعاء للشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية سابقا، وهو يتضرع إلى الله من أجل رفع البلاء عن المسلمين في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” في الوقت الحالي، وانتشاره بشكل واضح داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما أدى إلى وفاة عشرات الأشخاص داخل مصر والدول المجاورة أيضا.

وتبذل الدولة المصرية جهدا كبيرا من أجل التخلص من فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره قدر المستطاع في الوقت الحالي، من خلال حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تسعى من خلالها الدولة المصرية منع وجود أي تجمعات في الشوارع أو أماكن مغلقة حماية للمواطنين من نقل العدوى لبعضهم البعض واكتشاف أي شخص مصاب في أسرع وقت ممكن.

ومن أبرز القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من أجل حماية المواطين، هي تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وبدء تطبيق نظام التعليم عن بعد، مع فرض حظر التجوال على المواطنين من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، مع غلق كافة المقاهي والمطاعم منعا لوجود أي تجمعات بين الناس.

واجتاح فيروس كورونا البلاد بشكل واضح خلال الفترة الماضية، ولم يتم التواصل حتى الآن إلى علاج فعال من أجل القضاء على ذلك المرض، ألا أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أنها تجرب عدة أدوية من أجل التأكد من سلامتها وأنها ليس لها أي أعراض أو تأثيرات جانبية.

شاهد دعاء علي جمعة لرفع البلاء عن المسلمين