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بالفيديو.. رئيس الوزراء: سنتعايش مع فيروس كورونا ونطبق إجراءات الوقاية بالمنشآت الخدمية

بواسطة أمين إبراهيم

خلال الساعات الماضية تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عدد من المشروعات التنموية بعد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وبدأ جولته التفقدية بمحافظة القليوبية، حيث أكد أن البداية كانت بزيارة مستشفى كفر شكر، والتي لاحظ بها وجود اهتمام كبير للغاية من الدولة والحكومة بهذه المرحلة للمشروعات التنموية.

نركز على الإنتهاء من مشروعات الرعاية الطبية والصحية في هذه الأيام

وأوضح  مدبولي، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن التركيز الأكبر من الحكومة في هذه الأيام هو العمل على الإنتهاء من مشروعات الرعاية الطبية والصحية، خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مشيرًا إلى أن الانتهاء من أى مشروع طبى يعتبر إضافة كبيرة للدولة المصرية.

نتأكد من إجراءات الوقاية بين العمال فى ارتداء كمامات وتطبيق المسافات الاحترازية

وأضاف مدبولي، أنه يتأكد من تطبيق اجراءات الوقاية بين العمال فى ارتداء كمامات وتطبيق المسافات الاحترازية بينهم، حيث أن هذا الشيء الذى سنقوم بالتعود عليه خلال المرحلة المقبلة للحد من الإصابة بالفيروس المستجد “كورونا”، لافتًا إلى أنه تفقد المشروعات الخاصة بالمياة والطرق ومشروعات البنية الأساسية التى يحتاج إليها المواطنين.

سنتعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة

وأكد رئيس الوزراء، على أن الفترة المقبلة سنتعايش مع فيروس كورونا، وسنطبق الإجراءات الإحترازية والوقاية في كافة المنشآت الخدمية بالدولة، حيث سيكون هناك تطبيق بمنتهى الشدة لإجراءات الوقاية، مشيرًا إلى أن تفقد مطار القاهرة للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم وأعمال نظافة على مدار الساعة.

أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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