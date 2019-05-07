بالفيديو..شريف مدكور يظهر للمرة الأولى بعد إجراؤه عملية استئصال ورم من القولون وهذا هو ما قاله

قام الإعلامي شريف مدكور بتوجيه رسال شكر إلى كل متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين حرصوا على الدعاء له، منذ قيامه بالإعلان عن إصابته بسرطان في القولون، وذلك في فيديو قام شريف ببثه مباشرة عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، مساء يوم أمس الثلاثاء.

وقد قال شريف في الفيديو الذي يعتبر أول ظهور له بعد إجراؤه لعملية استئصال ورم من القولون مساء يوم أول أمس الإثنين،

“كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم.. أنا عملت العملية وكله خير.. عاوز أشكر كل الناس اللي دعولي مش عارف أقول ايه ربنا يخليكم”

وأضاف شريف في الفيديو أن الهاتف المحمول الخاص به مغلق، مؤكدا أنه بصحة جيدة، ووجه الشكر إلى كل متابعيه الذين قاموا بالدعاء له.

مرض شريف مدكور

يذكر أن الإعلامي شريف مدكور مقدم برنامج “شارع شريف” الذي يتم عرضه على قناة الحياة، قد أعلن منذ ما يقرب من أسبوعين أنه قد اكتشف إصابته بورم في القولون، وقد تلقى شريف دعما معنويا من كل محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الإعلاميين والفنانين.

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فيديو شريف مدكور

وإليكم الفيديو الذي قام شريف ببثه مباشر على صفحته على الفيس بوك