بالفيديو : عرض مخزِ لقوات الجيش الإثيوبي المستسلمة

بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقتها قوات الجيش الإثيوبي منذ أيام على أيدي جبهة تجراي، عرضت اليوم صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مجموعة من الصور إلى جانب فيديو مصور يظهر من خلاله الآلاف من جنود الجيش الإثيوبي الأسري بعد هزيمتهم واستسلامهم في شوارع ميكيلي عاصمة إقليم تجراي الذي استعادت جبهة تحرير تجراي السيطرة عليه.

وظهر بالفيديو المصور مجموعة من الجنود الذين تنوعت إصابتهم ما بين خفيفة وشديدة وقد تلطخت ملابسهم بالدماء، وعلقت الصحيفة على الفيديو المصور بأن ما يحدث جاء نتيجة للحرب الأهلية التي تسببت في نزوح نحو مليوني مواطن في منطقة تجراي، وكذلك بسبب انتشار معدلات الجريمة والجوع في الإقليم المتنازع عليه.

ويعد هذا المشهد المذل للقوات الإثيوبية المستسلمة بمثابة صفعة على وجه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، خاصة بعد إعلانه في خطابه الذي ألقاه يوم الثلاثاء الماضي بأن هزيمة قواته هي كذبه وغير حقيقية.

يذكر أن الجانب الإثيوبي قد أظهر الكثير من المراوغة مع الجانب المصري خلال عملية التفاوض بخصوص ما يطلق عليه “سد النهضة” الإثيوبي، والذي سيتسبب في كثير من الضرر للشعب المصري في حالة تنفيذه دون أتفاق ملزم من الجانبين.

Ambassador of Amhara to UN @TayeAtske here are your highly trained soldiers that you lost in #Tigray due to your bold and magnanimous decision. pic.twitter.com/FM5dH6HuTr

— Tigisti (@tigistAA) July 2, 2021