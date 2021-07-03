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بالفيديو : عرض مخزِ لقوات الجيش الإثيوبي المستسلمة

بواسطة أحمد ياسين

بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقتها قوات الجيش الإثيوبي منذ أيام على أيدي جبهة تجراي، عرضت اليوم صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مجموعة من الصور إلى جانب فيديو مصور يظهر من خلاله الآلاف من جنود الجيش الإثيوبي الأسري بعد هزيمتهم واستسلامهم في شوارع ميكيلي عاصمة إقليم تجراي الذي استعادت جبهة تحرير تجراي السيطرة عليه.

1 فيديو للقوات الإثيوبية المستسلمة
2 موكب الأسرى صفعة على وجه أبي أحمد

فيديو للقوات الإثيوبية المستسلمة

وظهر بالفيديو المصور مجموعة من الجنود الذين تنوعت إصابتهم ما بين خفيفة وشديدة وقد تلطخت ملابسهم بالدماء، وعلقت الصحيفة على الفيديو المصور بأن ما يحدث جاء نتيجة للحرب الأهلية التي تسببت في نزوح نحو مليوني مواطن في منطقة تجراي، وكذلك بسبب انتشار معدلات الجريمة والجوع في الإقليم المتنازع عليه.

موكب الأسرى صفعة على وجه أبي أحمد

ويعد هذا المشهد المذل للقوات الإثيوبية المستسلمة بمثابة صفعة على وجه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، خاصة بعد إعلانه في خطابه الذي ألقاه يوم الثلاثاء الماضي بأن هزيمة قواته هي كذبه وغير حقيقية.

يذكر أن الجانب الإثيوبي قد أظهر الكثير من المراوغة مع الجانب المصري خلال عملية التفاوض بخصوص ما يطلق عليه “سد النهضة” الإثيوبي، والذي سيتسبب في كثير من الضرر للشعب المصري في حالة تنفيذه دون أتفاق ملزم من الجانبين.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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