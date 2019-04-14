بالفيديو…كل ما تريد معرفته عن حجز أراضي وزارة الإسكان المتميزة والأكثر تميزا

بعد طرح وزارة الإسكان لقطع من الأراضي المميزة والأكثر تميزا، يتساءل الكثيرون عن طرق الحجز وأسعار مقدمات الحجز وأماكن هذه القطع، وكذلك شروط التقدم وهل ترتبط بمحل إقامة المتقدم من عدمه، ومساعدة للمواطنين في التعرف على هذه المعلومات، نرفق فيديو به معلومات الحجز وأماكن هذه الأراضي، وشروط التقدم ومقدمات الحجز لكل نوع من الأراضي، حيث طرحت الوزارة نحو 1091 قطعة أرض سكنية مميزة، و 891 قطعة أرض أكثر تميزا فى 13 مدينة جديدة، بمساحات تتراوح من 450 مترا وحتى 1200 متر.

معلومات حجز الأراضي

طرحت وزارة الإسكان كراسات الشروط على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات يوم الأحد الماضي، وقد اتبعت الوزارة لأول مرة طرح الأراضي بنظام الحجز أون لاين وليس القرعة، ويمكن للمواطنين التقدم للحجز على الموقع www.hdb-reservation

وعن مقدم حجز الأراضي، فقد قالت الوزارة أن مقدم حجز الأراضي المميزة هو 100 ألف جنيه ومقدم الحجز للأراضى الأكثر تميزا هو350 ألفا.

كما أضافت الوزارة أن مدة التقسيط 3 سنوات، على أن يبدأ سداد أول قسط بعد عام من استلام الأرض، كما يجوز لأي مواطن التقدم لحجز قطعة الأرض بغض النظر عن مكان إقامته.

وبخصوص المدن المطروح بها الأراضي فقد حددتها الوزارة كما يلي:

6 أكتوبر الجديدة

بدر

العاشر من رمضان

السادات

سوهاج الجديدة

الفيوم الجديدة

قنا الجديدة

أسيوط الجديدة

أسوان الجديدة

غرب قنا

غرب أسيوط

برج العرب الجديدة

طيبة الجديدة

← آخر خبر: