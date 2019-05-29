بالفيديو | لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي وتسلم السلطات المصرية له

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء التاسع والعشرون من مايو 2019، تسلمت السلطات المصرية الإرهابي المصري الهارب بدولة ليبيا هشام عشماوي، بعد تسليمه من قبل الجيش الوطني الليبي بناء على قضايا الإرهاب المطلوب فيها، وتم تسلم الإرهابي الخطير هشام عشماوي بعد الزيارة التي قام بها الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، للأراضي الليبية والتي التقى من خلالها بالمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.

السلطات المصرية تتسلم الإرهابي هشام عشماوي معصوب العينين

ومن داخل الطائرة الحربية الليبية التي نقلت الإرهابي المصري هشام عشماوي لتسليمه للسلطات المصرية، ظهر قاتل الجنود المصريين وهو معصوب العينين ومكبل اليدين بالإضافة إلى وضع سماعة على أذنية حتى تمنعه من سماع ما يدور حوله، كما صاحبه عدد من رجال القوات الخاصة الذين أحاطوا به هو وباقي الإرهابيين المقبوض عليهم.

كيف تم القبض على الإرهابي هشام عشماوي

جدير بالذكر أن الإرهابي الهارب هشام عشماوي كان قد تم القبض عليه يوم 8 أكتوبر الماضي من جانب قوات الجيش الليبي خلال عملية أمنية كبيرة كانت قد شنتها على مواقع تمركز الجماعات الإرهابية ببعض المواقع الليبية.

التهم الموجهة للإرهابي هشام عشماوي

هذا وقد وجهت للإرهابي هشام عشماوي مجموعة من الجرائم كان أبرزها اغتيال النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات، ومحاولة أغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، والهجوم على الكتيبة 101 حرس حدود، والهجوم على الأقباط في صعيد مصر والتسبب في قتل 29 فردا منهم، وتفجير مديرية أمن الدقهلية.