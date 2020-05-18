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بالفيديو| متحدث الحكومة: ارتداء الكمامات سيكون إجباريًا.. و300 جنيه غرامة على المخالفين

بواسطة أمين إبراهيم

في إطار جهود الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، والحفاظ على سلامة المواطنين والحرص على عدم انتقال العدوى بين الأشخاص، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على زيادة القدرة الإنتاجية للكمامات في نهاية الشهر الحالي لتنتج حوالي “4.5 مليون كمامة” يوميًا، مشيرًا إلى أن مصر تقترب من الصين من حيث إنتاج 20 مليون كمامة بشكل يومي، مما سيؤدي إلى وجود فائض للتصدير.

1 ارتداء الكمامات بالمصالح الحكومية والمواصلات العامة إجباري
2 الكمامة القماشية تقوم بنفس الدور الكمامة الطبية

ارتداء الكمامات بالمصالح الحكومية والمواصلات العامة إجباري

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، إن ارتداء الكمامات سيكون إجباريًا على المواطنين، في كافة المصالح الحكومية أو بالمواصلات العامة، حيث أن ذلك يعتبر من باب التعايش مع فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل عدم وصول المختصيين من العلماء والباحثين لأي علاج أو دواء مضاد للفيروس حتى الآن، لافتًا إلى أنه سيتم فرض غرامة فورية تصل إلى 300 جنيه، على كل مواطن لا يرتدي الكمامة.

كورونا في أوروبا

الكمامة القماشية تقوم بنفس الدور الكمامة الطبية

وأوضح “سعد”، أن هناك مصانع تم تحويل إنتاجها للكمامات بالتنسيق مع وزارة الصحة، من أجل تحديد المواصفات الخاصة بسُمك الكمامة ونوعية القماش، لأن الكمامات القماشية تعتبر الحل المبتكر، مشيرًا إلى أن السعر لن يتجاوز خمسة جنيهات وتستخدم لمدة شهر تقريبًا، ولكن مع غسلها وتعقيمها لإعادة استخدامها كل يوم، حيث أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الكمامة القماشية تقوم بنفس الدور الكمامة الطبية.

أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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