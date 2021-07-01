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بالفيديو : محمد رمضان يعرض محتويات طائرته الخاصة

بواسطة أحمد ياسين
محمد رمضان داخل طائرته الخاصة رمضان يستعرض محتويات طائرته الخاصة

نشر النجم المصري محمد رمضان فيديو خاص مصور داخل طائرته الخاصة، وكما عَوَد جمهوره بمشاركته لتفاصيل حياته وممتلكاته الشخصية منذ أن بدأ في عرض سياراته الجديدة التي يشتريها بملايين الدولارات والتي قابلها البعض بالاستياء على اعتبار أن عرض مثل هذه الصور يمثل نوع من التعالي على الجمهور، واعتبرها محمد رمضان مشاركة منه لجمهوره الذي يحبه ويفرح له عندما يحقق أي من أحلامه.

1 فيديو محمد رمضان داخل طائرته الخاصة
2 رمضان ينشر فيديو طائرته الخاصة على حسابه على انستجرام

فيديو محمد رمضان داخل طائرته الخاصة

وكثيرا ما شغل الممثل والمغني المصري محمد رمضان الرأي العام بما يلتقطه من صور كان أخرها الصور التي نشرها داخل كبينه أحدى الطائرات والتي تسببت في فصل قائد الطائرة من عمله.

وكانت واقعة الطيار المصري أشرف أبو اليسر، قد فرضت نفسها بشكل كبير الفترة الأخيرة بعد أن توفي بعد حكمت له المحكمة بتعويض كبير ضد محمد رمضان.

رمضان ينشر فيديو طائرته الخاصة على حسابه على انستجرام

الفيديو الذي نشره رمضان اليوم والذي يظهرها وهو يتناول طعامه على أنغام أغنيته “فيرستشي بيبي” والذي أظهر من خلاله محتويات طائرته الخاصة تم نشره على حسابه الشخصي على موقع مشاركة الصور انستجرام، ويمكنك مشاهدة الفيديو على الرابط التالي.

https://www.instagram.com/p/CQwGE8OBPCE/?utm_source=ig_embed&ig_rid=9c840dbc-f900-41eb-891d-c2daeb09d5d4

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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