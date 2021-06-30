بالفيديو.. موسى يعلن عن حدث تاريخي في مصر اليوم يغير حياة 50 مليون مصري

أعلن الإعلامي أحمد موسى عن حدث تاريخي لم يحدث منذ زمن محمد علي، حدث تاريخي ومشروع سيغير حياة المصريين ويغير حياة أكثر من 50 مليون مصري، هذا الحدث أو المشروع سيتم تدشينه اليوم 30 يونيو 2021.

حدث تاريخي في مصر اليوم يغير حياة 50 مليون مصري

وقال الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد الفضائية وخلال برنامجه “على مسؤوليتي” أنه سوف يتم اليوم الأربعاء 30 يونيو تدشين مشروع تطوير الريف المصري الذي سيغير حياة القرى في مصر، ويخدم أكثر من نصف الشعب المصري.

وأضاف أحمد موسى أن المشروع الذي سيتم تدشينه اليوم لم يكن له مثيل منذ زمن بعيد بل منذ زمن محمد علي، وسيتفيد منه كل من يعيش في النجوع والقرى والعزب والأرياف، مؤكداً أن مصر تشهد تطوراص كبيراً وعمل مشروعات عظيمة وضخمة رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه إذا كان محمد علي أسس مصر الحديثة فالرئيس عبد الفتاح السيسي أسس الجمهورية الجديدة رغم الصعوبات التي واجهها.

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