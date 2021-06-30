Take a fresh look at your lifestyle.


بالفيديو.. موسى يعلن عن حدث تاريخي في مصر اليوم يغير حياة 50 مليون مصري

بواسطة إسلام عوض
حدث تاريخي في مصر اليوم يغير حياة 50 مليون مصري حدث تاريخي في مصر اليوم يغير حياة 50 مليون مصري

أعلن الإعلامي أحمد موسى عن حدث تاريخي لم يحدث منذ زمن محمد علي، حدث تاريخي ومشروع سيغير حياة المصريين ويغير حياة أكثر من 50 مليون مصري، هذا الحدث أو المشروع سيتم تدشينه اليوم 30 يونيو 2021.

حدث تاريخي في مصر اليوم يغير حياة 50 مليون مصري

وقال الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد الفضائية وخلال برنامجه “على مسؤوليتي” أنه سوف يتم اليوم الأربعاء 30 يونيو تدشين مشروع تطوير الريف المصري الذي سيغير حياة القرى في مصر، ويخدم أكثر من نصف الشعب المصري.

وأضاف أحمد موسى أن المشروع الذي سيتم تدشينه اليوم لم يكن له مثيل منذ زمن بعيد بل منذ زمن محمد علي، وسيتفيد منه كل من يعيش في النجوع والقرى والعزب والأرياف، مؤكداً أن مصر تشهد تطوراص كبيراً وعمل مشروعات عظيمة وضخمة رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه إذا كان محمد علي أسس مصر الحديثة فالرئيس عبد الفتاح السيسي أسس الجمهورية الجديدة رغم الصعوبات التي واجهها.

قد يهمك أيضاً:

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

تحديث الاشتراطات والإجراءات الصحية لدخول المسافرين إلى مصر

أخبار مصر

شروط ومميزات التقدم لمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

أخبار مصر

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة موقع النيابة العامة 2021

أخبار مصر

عاجل : وفاة أنسي ساويرس رجل الأعمال الشهير ووالد الأخوة ساويرس

أخبار مصر

تأمين إجباري على المصريين في الخارج.. تعرف على التفاصيل والمزايا وطريقة السداد

أخبار مصر

بعد القبض على حسن راتب.. مفاجآت ومتهمين جدد قريباً في قضية عصابة الآثار

أخبار مصر

القبض على حسن راتب رجل الأعمال الشهير فجر اليوم وأسرار وخبايا القبض عليه وحسانين كلمة…

أخبار مصر

بدءا من يناير.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 2400

أخبار مصر

أخر أخبار الفنانة علا غانم وسبب غيابها عن الساحة الفنية

أخبار مصر

التأمينات تعلن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2021 لجميع المستحقين


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.