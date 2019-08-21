بالفيديو .. “موسيقى القمامة” إيقاعات موسيقية تسمعها لأول مرة في حياتك

آثار أطفال الأقصر دهشة المشاهدين بعد أن قاموا بعزف سيمفونية موسيقية رائعة، باستخدام القمامة التي نتخلص منها، حيث قام فريق الأطفال بعزف قطعة موسيقية مع استخدام زجاجات فارغة وعلب صفيح وجراكن قديمة، وصنعوا منها أدوات موسيقية ادهشت الحضور والمشاهدين، في برنامج “معكم منى الشاذلي” الذي يذاع على قناة CBC الفضائية، واستخدم الأطفال أدوات مثل زجاجات البلاستيك الفارغة لصنع آلة موسيقية تشبه الناي، وماسورة صرف قديمة مرتبطة بزجاجات تشبه الأورج، وكذلك استخدام كراتين وجراكن قديمة مرتبطة مع أسلاك كهرباء لتكون مثل العود، وتفاعل الحضور بهذه المقطوعة الموسيقية الرائعة، وأثارت هذه الآلات الموسيقية المصنوعة من القمامة وصوتها الرائع دهشة الاعلامية منى الشاذلي.

صوت الموسيقي بـأدوات مخلفات القمامة

استخدم اطفال الاقصر هذه المخلفات في إنشاء آلات موسيقية رائعة واستطاعوا عزف الموسيقى بروعة بهذه الأدوات البسيطة، ليرسلوا لنا رسالة موسيقية بأدوات بسيطة مع استعراض عزف متكامل بصوت ونبرة مختلفة عن آلات الموسيقى التي نعرفها.

حيث تحكى هذه المقطوعة الموسيقية جمال الحياة بهذه المخلفات التي نستطيع أن نصنع منها سعادة تُسعد من حولنا، حيث لا يتعدى عمر أطفال الأقصر الذين قدموا هذه المقطوعة بمخلفات القمامة 15 سنة.

ونستعرض لكم جانب من هذه المقطوعة الموسيقية الرائعة التي قام الأطفال بعزفها ونتلقى ارائكم أسفل المقالة بعد الاستماع إلى أصوات طرقات الزجاجات الفارغة وعلب الفول القديمة وأسلاك الكهرباء والطرق على الجراكن الفارغة.