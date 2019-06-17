بالفيديو موقف لافت للسيسي مع العلم المصري في بيلاروسيا | الرئيس يحرص على تعديل وضع رمز بلاده

زيارة هي الأهم للرئيس السيسي منذ توليه السلطة لمنطقة شرق أوروبا والتي يزور فيها الرئيس المصري كل من بيلاروسيا ورومانيا، وذلك في إطار فتح أفاق جديدة للقاهرة على منطقة الشرق الأوروبي بالعديد من مجالات التعاون المشتركة وأهمها المجالات الزراعية والصناعية .

فلقد سبق أن قام الرئيس البيلاروسي بزيارة دولة للقاهرة، استقبله خلالها الرئيس عباد الفتاح السيسي، وتم إبرام عدد من الاتفاقيات الناجحة بالنسبة للقاهرة، كان في مقدمتها اتفاقات شراكة بين مصر وبيلاروسيا في مجال التصنيع الثقيل ومنها صناعة الشاحنات، بالإضافة لزيارة الرئيس المرتقبة بعد بيلاروسيا لرومانيا والتي تجمعها مع مصر عدد من الشراكات خاصة بالمجال الزراعي، واليوم وأثناء زيارة الرئيس المصري للنصب التذكاري لضحايا العرب العالمية الثانية، ومنهم جنود مصر، حدث موقف لافت قام فيه الرئيس بنفسه بتعديل وضع رمز مصر العلم المصري .. فإليكم التفاصيل بالفيديو .

الرئيس يحرص على تعديل وضع العلم المصري

فأثناء قيام الرئيس المصري بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول بالعاصمة البيلاروسية ” مينسك ” وذلك في إطار مراسم زيارته لبيلاروسيا، وحرصاً منه على تكريم الجندي المصري المشارك بالحرب العالمية الثانية، والتي استقبله فيها وفد السفارة المصرية يتقدمهم الملحق العسكري المصري .

لاحظ الرئيس المصري أثناء قيامه بوضع العلم المصري مُحاطاً بباقة من الورود، على مكان النصب أن العلم في وضع غير لائق، وبشكل عفوي سريع قام الرئيس أثناء وضع العلم بتعديله بنفسه في مشهد التقطته الكاميرات وبعدها تم عزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية وسط عرض عسكري مهيب .

ومن المنتظر أن تستغرق جولة الرئيس السيسي الشرق أوروبية لكل من بيلاروسيا ورومانيا ثلاثة أيام، بعد أن غادر الرئيس اليوم مطار القاهرة في رحلته صباح اليوم الاثنين .