بالفيديو.. هل يجوز التبرع بأجهزة تنفس صناعي كصدقة جارية؟.. دار الإفتاء تجيب

ردت دار الإفتاء المصرية على أسئلة بعض المسلمين من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن إمكانية التبرع بأجهزة التنفس الصناعي كصدقة جارية في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، وتأثيره على التنفس في الوقت الحالي.

الإفتاء تحسم الجدل حول التبرع بأجهزة التنفس كصدقة جارية

وقالت دار الإفتاء المصرية من خلال مقطع فيديو بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي قدمه الدكتور علي فخر ، أمين الفتوى داخل دار الإفتاء، إن التبرع بأجهزة تنفس صناعي يعتبر صدقة جارية بالتأكيد في ظل حاجة المصابين بفيروس كورونا له، وخاصة في المستشفيات ودار الرعاية الصحية، والذين يستخدمون تلك الأجهزة في علاج المرضى والسيطرة على أعراض فيروس كورونا الجديد.

الآن بث مباشر للرد على أسئلتكم مع الدكتور #علي_فخر Gepostet von ‎دار الإفتاء المصرية‎ am Sonntag, 5. April 2020

الإفتاء تعلق على قرار غلق المساجد

كما رد الشيخ على سؤال أحد الأشخاص الآخرين الذي تسائل حول موعد فتح المساجد من جديد للصلاة ، قائلا له إن ذلك الأمر يختص به وزارة الأوقاف لافتا إلى أن الوزارة هم أكثر الناس اشتياقا لفتح المساجد من جديد في الوقت الحالي، ولكن الجميع يعيش حالة صعبة حاليا بسبب فيروس كورونا واتنشاره، داعيا الله أن يزيل الغمة عن مصر والمسلمين.

وتسعى هيئة دار الإفتاء المصرية أن ترد على كافة استفسارات المسلمين التي تأتي على صفحة التواصل الاجتماعي على “فيس بوك” من أجل الا تجعل هناك مجالا للشك أو انتشار الشائعات التي زادت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي