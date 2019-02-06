بالفيديو والصور| أمطار غزيرة ورعد وبرق تضرب المحافظات منذ قليل والأرصاد تُحذر وتكشف موعد انتهاء هذه الموجة وحالة الطقس خلال الـ72 قادمة

شهدت مصر خلال هذا الأسبوع الجاري حالة من التقلبات الجوية، والتي بدأت بارتفاع كبير في درجات الحرارة، والتي وصلت أمس الثلاثاء إلى 31 درجة على غير المعتاد في مثل هذا التوقيت من كل عام، واليوم انخفضت الحرارة مرة أخرى بمقدار 10 درجات لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

رعد وبرق يصيب الأهالي بالفزع والرعب

ومنذ أيام والأرصاد الجوية تخذر من تقلبات حادة في حالة الطقس، تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة القادمة، على أن يكون بداية التحسن بدءً من مطلع الأسبوع القادم، واليوم ومنذ قليل شهدت الكثير من المحافظات تساقط للأمطار الغزيرة والمتوسطة في بعض الأماكن والتي صاحبها رعد وبرق أصاب بعض السكان بالفزع، مؤكدين أنهم لم يشاهدوا مثل هذا الرعد والبرق قبل ذلك، وعبر أحد المواطنين عن ذلك قائلاً “أنا خفت بالفعل من أصوات الرعد والبرق”.

هذا وقد حذر الدكتور أحمد عبد العال من هذه التقلبات الجوية مؤكداً أن الأمطار تكون غزيرة على أغلب أنحاء الجمهورية، وتصل إلى حد السيول على غربي البلاد والسواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مناشداً المواطنين بتوخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة

كما أشار الدكتور أحمد عبد العال في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي تامر أمين أن هذه الموجة مستمرة اليوم الأربعاء وغداً الخميس، على أن تنحسر الأمطار على بعض المناطق يوم الجمعة وبداية التحسن في الأحوال الجوية يكون السبت.