بالفيديو.. وزارة التموين توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن السلع الأساسية

طمأنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي المواطنين فيما يخص السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية في الوقت الحالي، في ظل تكالب المواطنين على شراء السلع وتخزينها في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من أزمة فيروس كورونا الجديد، والتي جعلت المواطنين تضطر للتواجد في المنزل لأكبر فترة ممكنة لحماية نفسها من تلقي عدوى الفيروس.

التموين تطمئن المصريين بشأن السلع الأساسية

وقال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة كانت مستعدة جيدا لتلك الفترة، وكان لديها نوع من التراكم للسلع الأساسية، ومخزون استراتيجي كافة من كل السلع الاستراتيجية والأساسية التي يحتاجها المواطن المصري، ولذلك لا يوجد أي داعي من أجل التكالب على شراء السلع وتخزينها في المنزل في الوقت الحالي.

وأضاف “كمال”، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “المواجهة” والذي تم إذاعته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، والذي يُقدم بواسطة الإعلامية ريهام السهلي أن الوزارة ليس لديها أي مشاكل نهائيا في السلع الأساسية مثلما يروج البعض مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي المتواجد لدى الوزارة قادر على أن يُكفي الشعب المصري لمدة أربعة أشهر مقبلة.

وأشار إلى أن وزارة التموين تشدد الرقابة بشكل قوي على الأسواق في الوقت الحالي لمنع أي تاجر من تخزين أي سلع أو وجود أي غلاء في الأسعار، مؤكدا أن المجمعات الاستهلاكية كافة يتوفر فيها السلع الأساسية بشكل طبيعي دون أي مشاكل.