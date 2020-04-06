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بالفيديو.. متحدث الكهرباء يكشف حقيقة تحمل الوزارة فواتير الكهرباء هذا الشهر

بواسطة عبدالرحمن خالد
فواتير الكهرباء الكهرباء ترد على دفعها فواتير الكهرباء

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تحمل وزارة الكهرباء فواتير الكهرباء هذا الشهر أو تأجيل دفعها بسبب ما تمر به مصر من أزمة فيروس كورونا، وهو ما أثر على كافة المواطنين وعلى مصادر رزقهم في الفترة الماضية.

الكهرباء: نتلقى شكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة

وقال “حمزة”، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأثنين من خلال قناة “الحدث اليوم” أن الوزارة على استعداد كامل في الوقت الحالي لتلقي أي شكاوى من قبل المواطنين من خلال الخط الساخن الخاص بالوزارة وهو 121، لافتا إلى أن هناك فرق خاصة تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلقي أي شكاوى وحلها في الوقت الحالي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن هناك طريقة إلكترونية يمكن لأي مواطن دفع فواتير العدادات العادية من خلالها من خلال كود الإيصال الإلكتروني والمتواجد أعلى كل إيصال يتسلمه المواطن يمكن من خلال ذلك الكود الاستعلام ودفع الفاتورة بشكل إلكتروني.

وأشار إلى أن العدادات التي تُشحن بكروت شحن يمكن شحنها ايضا من أي مكان، موضحا أن العداد مبرمج على ألا يفصل وقت الحظر والأعياد الرسمية.

متحدث الكهرباء يكشف حقيقة تحمل الوزارة فواتير الكهرباء هذا الشهر

وعن تحمل الوزارة تكاليف فواتير الكهرباء هذا الشهر عقب قائلا إنه لا توجد أي قرارات رسمية حتى  تلك اللحظة صدرت من وزارة الكهرباء بشأن هذا القرار المتداول عبر “السوشيال ميديا”، لافتا إلى أن الوزارة وفرت طرق إلكترونية لتسهيل الدفع على المواطنين.


عبدالرحمن خالد
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