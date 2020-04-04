بالفيديو … وزير الخارجية الإيطالي يتوجه بالشكر لمصر وشعبها

وجه “يوجي دي مايو”، وزير خارجية إيطاليا، الشكر لحكومة مصر وشعبها، على التضامن مع إيطاليا في محاولة مواجهة أزمة انتشار فيروس “كوفيد -19” الجديد، ويذكر أن جمهورية مصر العربية كانت قد أرسلت لإيطاليا طائرتين عسكريتين محملتان بالبدل الواقية ومواد التطهير وغيرها من المستلزمات الطبية لمساندتها في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، هذا في إطار دعم الروابط والعلاقات التاريخية، التي تربط بين مصر وإيطاليا.

إيطاليا تتوجه بالشكر لمصر

أرسلت مصر في وقت سابق طائرتين عسكريتين محملتان بالمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ورافقت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة “هالة زايد” الطائرتين المتجهتين إلى إيطاليا، وعبر وزير الخارجية الإيطالي عن شكره وإمتنانه لما تحاول مصر تقديمه من مساندة لدولته، قائلًا :تلك الشحنا ستساهم في إنقاذ الكثيرين.

وردت وزيرة الصحة المصرية بأن مصر وشعبها يقدمون الدعم الكامل لإيطاليا لتتجاوز تلك الأزمة، مضيفة أن البلدين تربطهم علاقات تاريخية قوية وستتمكن إيطاليا وشعبها من العودة مرة أخرى إلى سابق عهدها، عظيمة كما كانت، وعبرت عن أسفها الشديد لما إضطرت إيطاليا إلى معاناته خلال الأزمة الراهنة.

إصابات كورونا في إيطاليا

أظهرت التقارير الصادرة، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، قد وصلت أمس الجمعة إلى 120 ألف إصابة، ووصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 15 ألف حالة تقريبًا، ويعتبر العالم ما تواجهه إيطاليا خلال الفترة الحالية أزمة كبيرة، وعلى خلفية المساعدات التي تلقتها إيطاليا من بعض الدول، توجه وزير الخارجية الإيطالي بالشكر والامتنان لجميع الدول التي وقفت بجوار بلده في تلك الأزمة.