بالمستندات: التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات بين القاهرة وجميع المحافظات بعد زيادة أسعار البنزين

بعد زيادة أسعار البنزين اعتباراً من التاسعة صباح اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019 اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات بين محافظة القاهرة وباقي المحافظات، وذكر السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأن الإدارة العامة لمواقف المحافظات قد أعلنت التعريفة الجديدة لكافة الخطوط التى تربط بين القاهرة وجميع المحافظات وشدد سيادته على وضع التعريفة الجديدة بخط كبير وواضح داخل المواقف.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأن أي سائق لا يلتزم بالتعريفة الجديدة سوف يتم سحب الرخصة فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وكانت الزيادة فى التعريفة قد بلغت حوالى 15% من قيمة الأجرة قبل رفع أسعار البنزين، وننشر بالتفصيل أسعار أجرة المواصلات الجديدة بين القاهرة وكافة المحافظات فى مختلف المواقف.

حيث سجلت الأسعار الجديدة للبنزين زيادة فى سعر لتر البنين 95 من 7.75 جنيه إلى 9 جنيهات بزيادة قدرها 1.25 جنيه فى اللتر، وبلغت الزيادة فى سعر لتر البنزين 92 من 6.75 جنيه إلى 8 جنيها بزيادة قدرها 1.25 جنيه فى اللتر، وبلغت الزيادة فى سعر لتر البنزين 80 من 5.50 جنيه إلى 6.75 جنيه بزيادة قدرها 1.25 جنيه فى اللتر.

كما وبلغت الزيادة فى سعر متر الغاز المستخدم للسيارات من 2.75 جنيه إلى 3.50 جنيه بزيادة 1.25 جنيه فى المتر المكعب، وبلغ الزيادة فى سعر لتر السولار من 5.50 جنيه إلى 6.75 جنيه بزيادة قدرها 1.25 جنيه فى لتر السولار، كما بلغت الزيادة فى سعر أسطوانة البوتجاز المنزلي من 50 جنيه إلى 65 جنيه بزيادة قدرها 15 جنيه فى الأسطوانة.

وننشر التعريفة الجديدة للمواصلات بين محافظة القاهرة وجميع محافظات الأقاليم بعد زيادة البنزين.

أولاً: التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات بين القاهرة والمحافظات من موقف السلام الإقليمي من 5/ 7 / 2019

ثانيا: التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات بين القاهرة والمحافظات من موقف المرج من 5/ 7 / 2019

ثالثاً: التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات بين القاهرة والمحافظات من موقف عبود من 5/ 7 / 2019

رابعا: التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات بين القاهرة والمحافظات من موقف عين حلوان من 5/ 7 / 2019