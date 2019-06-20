بالمستندات القرار رقم 65 لسنة 2019 لترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة

أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ القرار رقم 65 لسنة 2019 لترقية وتسكين العاملين بالجهاز الإداري للدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

حيث نص قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يتم تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف والاقدمية وفقاً للوضع في 2 نوفمبر 2016، واعتماداً على نص المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بأقدميته طبقا لمستواه الوظيفي بعد التسكين على تقع المسئولية كاملة على عاتق مسئولي الوحدة.

ويتضمن القرار ترقية الموظفين الدين أتمو المدد البينية للترقية إلى المستوى الوظيفي الأعلى حتى 30 يونيو 2019 وذلك وفقاً للجدول الملحق بالقرار على أن يكون تاريخ الترقية اعتباراً من 1/7/2019، مع الاحتفاظ بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد الترقية على أن تتعدي الترقية مستوى وظيفي واحد.

كذلك تضمن الدكتور صالح الشيخ أيضاً ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة التي تم تعيينهم عليها قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذين قد استوفوا المدد البينية اللازمة للترقي والتي لا تقل عن خمسة سنوات حتى 30 يونيو 2019 إلى المستوي الوظيفي الرابع ب.

وفي هذه الحالة فإن الموظف يستحق الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقي إليها أو الأجر السابق مضافاً إليه علاوة الترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أيهما أكبر اعتباراً من 1/7/2019.

جاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن رفع مستوى المعيشة للعاملين بالدولة وترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين بالدولة.

ويمكن معرفة تفاصيل باقي القرار كما يلي :-