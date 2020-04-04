بتراجع يصل إلى 2 جنيه .. انخفاض لأسعار الخضروات في سوق العبور

على الرغم من الأزمة التي يمر بها البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد، فإن السلع الغذائية والخضروات والفاكهة متوفرة بشكل كبير، ولم يحدث إلى الآن اختفاء لسلعة استراتيجية على الإطلاق، وتأكيدات الحكومة على أن لديها مخزون سلعي كبير يكفي لشهور قادمة، يطمئن الجميع، وينزع القلق الذي قد يسيطر عليهم، بشراء كميات كبيرة من السلع وتخزينها .

الأزمات وأسعار السلع والخضروات

عادة ما يستغل بعض ضعاف النفوس من التجار أي أزمة، لزيادة أرباحهم بالسيطرة على مخزون السلع ورفع اسعارها، ما يؤدي إلى تكالب المواطنين على شرائها بأي سعر، إلا أن الأجهزة الرقابية في مصر أحكمت سيطرتها على الأسواق، فبدلًا من ارتفاع أسعارها حدث العكس وانخفضت الأسعار بشكل ملحوظ فيها، فقد شهد اليوم سوق العبور انخفاض جماعي للخضروات والفاكهة، ما يدل على توفرها بشكل كبير .

انخفاض ملحوظ لبعض الخضروات وارتفاع طيفيف في بعضها

انخفض اليوم أسعار العديد من الخضروات في سوق العبور المركزي للجملة، خلال تعاملات اليوم مقارنة بالأمس، منها الكوسة والطماطم والخيار والباذنجان والملوخية والفلفل، بينما ارتفعت أسعار الفاصوليا والبطاطس، مقارنة بتعاملات الأمس، ونذكر خلال الجدول التالي، أسعار بعض الخضروات والفاكهة وقيمة التراجع مقارنة بسعر اليوم السابق .

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 4 إبريل 2020