بث صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص لليوم الثاني.. مَن الإمام؟

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أن إذاعة القرآن الكريم، تُواصل بث صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص، اليوم الإثنين 4 مايو 2020، الموافق الحادي عشر من شهر رمضان المبارك 1441هـ.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها الاثنين، إن الشيخ السيد محمد عبد القادر علي، أحد أئمة مسجد عمرو بن العاص هو مَن يؤُم المصلين في صلاة العشاء، ويؤُم صلاة التراويح القارئ الإذاعي الشيخ الطبيب أحمد نعينع، وذلك بضوابط البث التي كانت أمس الأحد في أول أيام البث.

بث صلاتي العشاء والتراويح

وفي سياق الحديث عن بث صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص، فقد اعتذرت وزارة الأوقاف، للإعلاميين مشيرة إلى أنها ستستقبل فريق عمل البث الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم فقط، بحسب الكشف الوارد إليها.

وشددت وزارة الأوقاف، من خلال بيانها، على عدم السماح لأي مُرافق في فريق عمل البث الإذاعي في إذاعة القرآن الكريم، والوارد أسماؤهم في الكشف من دخول المسجد، وذلك حفاظًا على الجميع في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

بث يومي

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن بث صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص سيكون يوميًّا، عبر إذاعة القرآن الكريم، مع اقتصار الأمر على أحد كبار القراء، تختاره الإذاعة يوميًّا، وإمام المسجد واثنين من العمال، كما اشترطت عددًا من الاشتراطات الأخر، وهي كالتالي: