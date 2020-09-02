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بث مباشر قناة “MBC 4” على مدار الساعة، التردد، مواعيد البرامج

بواسطة زكريا منير

قناة إم بي سي 4، تبث مباشرة على مدار 24 ساعة، mbc 4 تابعة ل mbc group الرائدة كشبكة تلفزة تضم العديد من الباقات المتنوعة. المملوكة لتلفزيون الشرق الأوسط. تقدم قناة إم بي سي 4 غير المشفرة، عروض الأفلام الأجنبية في عالم هوليود، والمسلسلات العربية المتميزة، والدراما الكورية، كما تذيع سلسلة من البرامج المختلفة في الفن والسينما وعالم التسوق، مع تردد إرسال قناة إم بي سي 4 على عرب سات بالإضافة للقمر المصري نايل سات، يمكنك إستقبال بث القناة بجودة الوضوح عالي HD، بشكل فوري. ويمكن التعرف على الجدول الزمني الخاص ببرامج MBC 4 من هنا.

1 تردد قناة إم بي سي 4 على عرب سات
2 تردد قناة MBC 4
3 برامج قناة MBC 4

تردد قناة إم بي سي 4 على عرب سات

  • القمر عرب سات بدر ( 26 شرقاً)
  • التردد 11270- 12284 V
  • معدل الترميز 27500
  • معامل تصويب الخطأ FEC: 5/6

تردد قناة MBC 4

مع الترددات التالية، يمكنك ضبط الرسيفر من خلالها، للتمكن من إستقبال قناة إم بي سي 4 بجودة HD، على أقمار “Eutelsat 7 West A و”Eutelsat 7B” بمدار  قريب من نايل سات جداً، لمنطقة الشرق الأسط وشمال أفريقيا.

  • القمر نايل سات 7.3 درجة غرباً
  • التردد 11471- 11559 V
  • معدل الترميز 27500
  • معامل تصويب الخطأ FEC: 5/6
  • إسم القناة على الرسيفر MBC 4 TV

برامج قناة MBC 4

  • celebrity scoop
  • a- list lifestyle
  • trending: وهو برنامج لقائي مع أشهر نجوم الوطن العربي والعالم.
  • سيتروس عالم التسوق
  • hollywood buzz

يتم عرض مختلف المسلسلات والأفلام الأجنبية المترجمة أمريكية، كورية، تركية، كما تتخصص في تقديم البرامج التلفزيونية الأمريكية عبر البث المفتوح لقناة mbc 4 live، لمشاهدة سلسلة من الدراما، مع أحدث الحلقات الخاصة بالمسلسلات والبرامج المتنوعة التي يمكن تتبعها كمقاطع فيديوهات على موقع يوتيوب في قناتها الموثقة، لمتابعة كل جديد.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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