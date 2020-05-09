بدء الحجز بشقق “سكن مصر” غدًا الأحد (طريقة التقديم والشروط والأسعار وأنظمة السداد)

في إطار جهود الحكومة التي تبذلها لتوفير الوحدات السكنية التي تلبي رغبات أغلب شرائح المواطنين في امتلاك السكن الخاص بهم، ستبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراءات حجز المرحلة الجديدة من شقق “سكن مصر”، غدًا الأحد الموافق العاشر من شهر مايو الحالي.

أماكن شقق المرحلة الجديدة بـ”سكن مصر” ومساحتها وأسعارها

ويصل عدد الشقق الخاصة بالمرحلة الجديدة من “سكن مصر” حوالي “2662” وحدة سكنية بالدورين “الأرضي والأخير”، وتتكون الوحدة من ثلاث غرف ومطبخ وحمام، وذلك بمساحات مختلفة في ثمانية مدن وهي كالأتي:

مساحة الوحدة سعر الوحدة المدينة 106 مترًا 115 مترًا 676 ألف جنيه 733 ألف جنيه مدينة 6 أكتوبر الجديدة 106 أمتار 115 مترًا 811 ألف جنيه 880 ألف جنيه مدينة القاهرة الجديدة 115 مترًا 698 ألف جنيه مدينة العبور 115 مترا 572 ألف جنيه مدينة بدر 115 مترا 790 ألف جنيه مدينة المنصورة 106 أمتار 360 ألف جنيه مدينة المنيا الجديدة 368 ألف جنيه 106 أمتار مدينة غرب أسيوط 395 ألف جنيه 115 مترًا مدينة غرب قنا

طريقة التقديم والحجز بشقق سكن مصر

وأوضحت وزارة الإسكان الطريقة الحصول على وحدة سكنية في شقق “سكن مصر”، حيث أنه يسدد مبلغ قيمته 50 ألف جنيه لجدية الحجز، إضافة إلى 500 جنيه للمصروفات الإدارية يتم تسديدها بفروع بنك التعمير والإسكان، ثم التقديم عبر الموقع الإلكتروني (www.hbd–reservation.com) من خلال إيصال السداد، وتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز، ذلك خلال فترة فتح باب الحجز والتي تصل لشهر دون أي أفضلية بين الحاجزين، وبعدها تبدأ مرحلة مرجعة الأوراق وبيانات المتقدمين للحجز.

شروط الحصول على وحدة سكنية بسكن مصر

كما وضعت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عدة شروط للحجز في شقق سكن مصر التي تم الإعلان عنها وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية وله أهلية التصرف أو التعاقد.

يجب أن لا يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.

الوحدات السكنية المعروضة مخصصة للأستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

كل وحدة سكنية لها حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

أنظمة السداد للحصول على وحدة سكنية بـ”سكن مصر”

وبالنسبة لأنظمة السداد للحصول على شقة في المرحلة الجديدة من شقق سكن مصر، فجاءت على النحو التالي: