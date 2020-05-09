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بدء الحجز بشقق “سكن مصر” غدًا الأحد (طريقة التقديم والشروط والأسعار وأنظمة السداد)

بواسطة أمين إبراهيم

في إطار جهود الحكومة التي تبذلها لتوفير الوحدات السكنية التي تلبي رغبات أغلب شرائح المواطنين في امتلاك السكن الخاص بهم، ستبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراءات حجز المرحلة الجديدة من شقق “سكن مصر”، غدًا الأحد الموافق العاشر من شهر مايو الحالي.

أماكن شقق المرحلة الجديدة بـ”سكن مصر” ومساحتها وأسعارها

ويصل عدد الشقق الخاصة بالمرحلة الجديدة من “سكن مصر” حوالي “2662” وحدة سكنية بالدورين “الأرضي والأخير”، وتتكون الوحدة من ثلاث غرف ومطبخ وحمام، وذلك بمساحات مختلفة في ثمانية مدن وهي كالأتي:

مساحة الوحدة سعر الوحدة المدينة
106 مترًا

115 مترًا

 676 ألف جنيه

733 ألف جنيه

 مدينة 6 أكتوبر الجديدة
106 أمتار

115 مترًا

 811 ألف جنيه

880 ألف جنيه

 مدينة القاهرة الجديدة
115 مترًا 698 ألف جنيه مدينة العبور
115 مترا 572 ألف جنيه مدينة بدر
115 مترا 790 ألف جنيه مدينة المنصورة
106 أمتار 360 ألف جنيه مدينة المنيا الجديدة
368 ألف جنيه

106 أمتار

 مدينة غرب أسيوط
395 ألف جنيه 115 مترًا مدينة غرب قنا

طريقة التقديم والحجز بشقق سكن مصر

وأوضحت وزارة الإسكان الطريقة الحصول على وحدة سكنية في شقق “سكن مصر”، حيث أنه يسدد مبلغ قيمته 50 ألف جنيه لجدية الحجز، إضافة إلى 500 جنيه للمصروفات الإدارية يتم تسديدها بفروع بنك التعمير والإسكان، ثم التقديم عبر الموقع الإلكتروني (www.hbd–reservation.com) من خلال إيصال السداد، وتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز، ذلك خلال فترة فتح باب الحجز والتي تصل لشهر دون أي أفضلية بين الحاجزين، وبعدها تبدأ مرحلة مرجعة الأوراق وبيانات المتقدمين للحجز.

شروط الحصول على وحدة سكنية بسكن مصر

كما وضعت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عدة شروط للحجز في شقق سكن مصر التي تم الإعلان عنها وهي كالتالي:

  • يجب أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية وله أهلية التصرف أو التعاقد.
  • يجب أن لا يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.
  • الوحدات السكنية المعروضة مخصصة للأستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.
  • كل وحدة سكنية لها حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

أنظمة السداد للحصول على وحدة سكنية بـ”سكن مصر”

وبالنسبة لأنظمة السداد للحصول على شقة في المرحلة الجديدة من شقق سكن مصر، فجاءت على النحو التالي:

  1. يتم تسديد 50 ألف جنيه كمقدم حجز، وفي حالة حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز لـ10% من الإجمالي الكلي لثمن الوحدة، إضافة إلى نسبة 1.5% مصاريف إدارية ومجلس أمناء، وذلك خلال شهرين من انتهاء الحجز.
  2. يتم تسديد قيمة الوحدة في شكل دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك لحين استلام الوحدة، ويتم سداد القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز الإلكتروني.
  3. يتم تسديد 15% من قيمة الوحدة عند الاستلام، وباقي قيمتها تسدد على أقساط ربع سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد، أو 5 أو 7 سنوات ولكن بفائدة.
  4. يتم خصم 8% من القيمة الإجمالية للوحدة في حال تم تسديد باقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ الحجز.​
أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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