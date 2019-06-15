بدء تطبيق زيادة تذكرة المترو الخط الثالث.. تعرف على قيمة الاشتراك

بدأت وزارة النقل، صباح اليوم السبت، في تطبيق زيادات سعر تذكرة المترو الخط الثالث «العتبة – نادي الشمس» وبالتالي زيادة اشتراكات الخط الثالث للمترو، وتزامنا مع افتتاح الثلاث محطات الجديدة هارون وألف مسكن ونادي الشمس بطول 4 كم، ننشر لكم أسعار تذاكر المترو الخط الثالث وقيمة الاشتراكات بعد الزيادة.

أسعار تذاكر المترو الخط الثالث بعد الزيادة

قمست وزارة النقل قيمة وسعر تذكرة الخط الثالث على ثلاث مناطق وهي:

المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بـ5 جنيهات.

المنطقة الثانية بعدد 16 محطة بـ 7 جنيهات.

وما يزيد عن ذلك سعر التذكرة 10 جنيهات.

استمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 50 قرشا لكافة المناطق.

أسعار اشتراكات الخط الثالث

بدأت وزارة النقل في تطبيق الزيادة على أسعار اشتراكات الخط الثالث على مستخدميه والتي أصبحت كالتالى:

اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة شهر أو 60 رحلة:

سعر الاشتراك 230 جنيها ، بتخفيض 45 % ، 16 محطة ، 60 رحلة، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 383 قرش بدلا من 7 جنيهات. سعر الاشتراك 270 جنيها ، بتخفيض 40 % ، 25 محطة ، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 450 قرشا بدلا من 10 جنيهات. سعر الاشتراك 360 جنيها ، تخفيض 40 % ، أكثر من 25 محطة ، 60 رحلة ، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 600 قرش بدلاً من 10 جنيهات.

اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة ثلاث أشهر أو 180 رحلة ثلاث فئات:

سعر الاشتراك 630 جنيها ، تخفيض 50 % ، 16 محطة ، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 350 قرش بدلاً من 7 جنيهات. سعر الاشتراك 760 جنيها ، تخفيض 58 % ، 25 محطة ، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 422 قرشًا بدلا من 10 جنيهات. سعر الاشتراك 1000 جنيه ، تخفيض 45 % ، أكثر من 25 محطة ، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 556 قرشًا بدلاً من 10 جنيهات.

وراعت وزارة النقل معاملة ركاب الخط الأول والثانى في معاملة الخط الثالث للمستخدمين في أسعار الاشتراكات.