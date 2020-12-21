بداية الشتاء وظاهرة الاقتران العظيم اليوم الإثنين 21/12/2020

ساعات قليلة وتشهد الكرة الأرضية حدوث الانقلاب الشتوي، وتحديدا عند الساعة 10:02 من صباح اليوم الإثنين بتوقيت جرينتش (12:02 ظهرا بتوقيت مصر)، حيث اليوم الأول من فصل الشتاء في نصف الأرض الشمالي، وبداية فصل الصيف في نصفها الجنوبي. وفلكيا يتم استخدام تواريخ الاعتدال الربيعي والانقلاب الصيفي والاعتدال الخريفى والانقلاب الشتوي، لتحديد بداية ونهاية فصول السنة.

الانقلاب الشتوي بداية الشتاء في نصف الكرة الأرضية

يحدث الانقلاب الشتوى يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، حيث تكون مائلة بمقدار 23.5 درجة، لذلك فإن النصف الشمالى والنصف الجنوبى يتبادلان الأماكن فى استقبال ضوء الشمس.

في يوم الانقلاب الشتوي، يكون القطب الشمالي للأرض مائلا بعيدًا عن الشمس، وتصل الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة جنوب السماء واقعة مباشرة فوق مدار الجدي.

في يوم الانقلاب الشتوي، يكون طول النهار أقل من 12 ساعة في جميع المواقع شمال خط الاستواء، وأطول من 12 ساعة جنوب خط الاستواء.

في يوم الانقلاب الشتوي، لا يحدث شروق وغروب للشمس في كل مناطق الكرة الأرضية، فشمال الدائرة القطبية عند خط العرض 66.5 درجة شمال لا يشهد شروق أو غروب للشمس، لأنها تبقى تحت الأفق طوال الوقت.

في يوم الانقلاب الشتوى، الفجر يتاخر وتشرق الشمس من أقصى الجنوب الشرقى وقوس المسار الظاهرى للشمس في السماء يكون منخفضا.

في يوم الانقلاب الشتوي، عند الظهر “الزوال” تكون ظلال الأشياء في أقصى طول لها خلال السنة.

في يوم الانقلاب الشتوي، يأتى غروب الشمس مبكرًا.

الاقتران العظيم يتزامن مع الانقلاب الشتوي

من الجدير بالذكر أن ظاهرة فلكية أخرى تتزامن مع الانقلاب الشتوي هذا العام، وتحديدا مساء اليوم الإثنين، حيث سيحدث اقتران نادر للغاية بين كوكبي المشترى وزحل، يعرف باسم “الاقتران العظيم”، وهذا الاقتران من المقرر أن يُرصد بعد غروب شمس هذا اليوم مباشرة، باتجاه الافق الجنوبي الغربي، حيث سيشاهد منظر مثير للإعجاب.