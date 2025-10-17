بداية من اليوم .. ارتفاع أسعار البنزين 2025 في مصر

أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية عن أسعار البنزين الجديدة في مصر، حيث يهتم جميع المواطنين بأسعار المواد البترولية التي يترتب عليها زيادة في أسعار السلع والمنتجات المختلفة، لذلك سنوضح لكم في هذا المقال اﻷسعار الجديدة ومتى سيتم تطبيق القرار.

زيادة قدرها 2 جنيه مصري

في الساعات القليلة الماضية تم الاعلان رسميًا عن أسعار البنزين الجديدة 2025، حيث تتراوح الزيادة الجديدة ما بين 20% و25% وذلك بواقع جنيهين للتر في مختلف أنواع البنزين، كما زاد سعر السولار كذلك جنيهين في اللتر، لنتعرف على اﻷسعار الجديدة بالتفصيل:

سعر بنزين 80: 17.75 جنيه للتر بدلًا من 15.75 جنيه مصري.

وسعر بنزين 92: 19.25 جنيه للتر بدلًا من 17.25 جنيه مصري.

سعر بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا مصري.

أما سعر السولار: 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه مصري.

سعر متر غاز السيارات: 10 جنيه للتر بدلًا من 7 جنيه مصري.

فتأتي هذه الزيادة واحدة من الخطوات التي تطبق في مصر في خطة التسعير التلقائي للمواد البترولية لتواكب تغيرات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنية المصري أمام الدولار.

موعد تطبيق قرار الزيادة

من المقرر أن يتم تطبيق اﻷسعار الجديدة للبنزين في تمام الساعة السادسة صباحًا اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 في كافة المحافظات المصرية.