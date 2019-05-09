براءة حبيب العادلي في قضية “الاستيلاء على أموال الداخلية”

قضت جنايات الجيزة المنعقدة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و٨ موظفين على خلفية اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال الداخلية والاستيلاء عليه، وتغريم كل منهم بغرامة قدرها ٥٠٠ جنيه.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية كل من المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.



كما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات لنبيل خلف المتهم الثاني في القضية، والإلزام برد ٦٢ مليون و١٢٠ ألف، إلى جانب عزله عن وظيفته.

وكان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي قد تغيب عن الحضور، كما تغيب أيضا نبيل خلف المتهم الثاني، فيما أثبت المتهمون الثمانية الآخرون حضورهم.

يذكر أن جنايات القاهرة قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017 برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد سبع سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار المتعمد بالمال العام، كما قد قضت بالسجن المشدد خمس سنوات لـستة متهمين، وأيضا السجن المشدد ثلاث سنوات لمتهمين اثنين، كما انقضت الدعوى لمتهمين لوفاتهما.

كما ألزمت المحكمة حبيب العادلى، ونبيل خلف المتهم الثانى، وسمير عبد القادر المتهم الثالث برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و 936 ألف جنيه، مع عزلهم جميعا عن وظائفهم.