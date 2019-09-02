براتب يصل الي 2500 جنية 315 فرصة عمل جديدة أعلنت عنها وزارة القوى العاملة

315 فرصة عمل جديدة أعلنت عنها وزارة القوى العاملة للعمل في شركة من شركات الصناعات الغذائية في مدينة نصر، وهذه الفرصة متاحة للشباب حتى سن 40 عاماً، وأعلنت وزارة القوي العاملة أن الراتب يصل إلى 2500 جنية، مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي وسكن للعاملين وبدلات مالية إذا كان العمل في فرع شرم الشيخ أو فرع بورتو السخنة، الوظائف المعروضة هي:







منسق ممرات مطلوب عدد 100 موظف مؤهل متوسط ووقت العمل 12 ساعة في اليوم والراتب 2050 جنية، وموظف أمن مطلوب عدد 100 موظف مؤهل متوسط ووقت العمل 12 ساعة في اليوم والراتب 2400.

مطلوب أيضاً للعمل عدد 50 كاشير مؤهل عالي، براتب شهري 2050 جنيهاً، وعدد 5 مدخلي بيانات مؤهل عالي، براتب شهري من 2300 جنية إلي 2500 جنيه.







مطلوب أيضاً للعمل عدد 30 بقال وعدد 30 جزار براتب شهري من 2350 إلى 2500 جنيه.







وأعلنت وزارة القوي العاملة أن على من يريد أن يتقدم إلي هذه الوظائف أن يقوم بالاتصال بالمدير المسئول محمد أبراهيم علي الرقم 01148222992 او التوجه مباشرة إلى مقر الشركة الكائن في شارع مصطفي النحاس رقم 131 في الحي الثامن بمدينة نصر.

أُنشئت وزارة القوى العاملة في نوفمبر 1930، وتهدف الي رعاية القوى العاملة وتوفير الاستقرار في علاقات العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة والحماية من حوادث العمل وأمراض المهنة والحد من هذه المخاطر.

ومتابعة تشغيل العمالة المؤهلة وتنظيم استخدام الأجانب داخل البلاد.

ويتولى وزارة القوي العاملة حالياً الوزير محمد محمود أحمد سعفان.