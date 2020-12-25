براتب يصل لـ 6 آلاف جنيه.. وظائف شاغرة بمطار القاهرة وفي العاشر من رمضان

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب للمشروعات، عن توفير وظائف شاغرة للخريجين وتلقي طلبات للتوظيف في مدينة العاشر من رمضان ومطار القاهرة وفقا لبعض الشروط المطلوبة.

آخر موعد لتلقي طلبات التوظيف

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، أن آخر موعد لتلقي طلبات التوظيف المتاحة هو الخميس المقبل الموافق 31 ديسمبر الجاري، ولن تقبل أي طلبات بعد هذا الموعد.

وكتبت الشباب والرياضة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنها نجحت في توفير فرص عمل لشباب الخريجيين حتي عمر 40 سنة، وفقا لمبادرة طور وغير التي تعزز من دور الوزارة المجتمعي.

رواتب الوظائف الجديدة

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، أن رواتب فرص العمل المتاحة في مطار القاهرة الدولي وفي بعض مصانع مدينة العاشر من رمضان تتراوح ما بينن 2500 جنيه إلي 6 آلاف جنيه شهريا بعد إضافة بدلات السهر وبدلات الساعات الإضافية ونفقات الاغتراب والإقامة.

طبيعة الوظائف المطلوبة والشروط المطلوبة

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن طبيعة الوظائف المعلنة حيث أعلن مطار القاهرة عبر شركة معارض جميعة طور وغير للأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة عن فرص عمل لحاملي المؤهلات العليا فقط عبارة عن:

قائمين بمبيعات داخل المعرض للذكور والإناث: وحددت الوزارة عن شروط القبول بها وهي أن يكون المتقدم للوظيفة حامل مؤهل عالي، وألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام، وأن يكون لدية خبرة في المبيعات لا تقل عن ستنين ويفضل نفس المجال ويكون موعد العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة السادسة مساء.

والمرتب الخاص بالوظيفة المطلوبة 2500 جنيه مصري بالإضافة إلي 500 أداء بخلاف العمولات و400 جنيه بدل اغتراب في حالة الاغتراب بالإضافة الي أوفر تايم لمن يرغب في ذلك.

والمرتب الخاص بالوظيفة المطلوبة 2500 جنيه مصري بالإضافة إلي 500 أداء بخلاف العمولات و400 جنيه بدل اغتراب في حالة الاغتراب بالإضافة الي أوفر تايم لمن يرغب في ذلك. مشرفين مبيعات للذكور فقط: تكون مهمة الموظفين الإشراف علي عملية البيع داخل المعارض وإدارة فريق العمل وفقا لبعض الشروط وهي أن يكون المتقدم من خريجي المؤهلات العليا، وألا يزيد عمر المتقدم عن 45 سنة، وأن يكون لديه خبرة في نفس المجال لا تقل عن 5 سنوات، علي أن يكون يتراوح الراتب بين 4 آلاف جنيه وحتي 6 آلاف جنيه .

فرص عمل بالعاشر من رمضان

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عن وجود فرص عمل بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، حيث أطلقت الوزارة استمارة للراغبين يمكن تقديمها بشكل إلكتروني للتأهيل والتدريب للعمل بالقطاع الخاص الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة داخل مدينة العاشر من رمضان.

وأوضحت الوزارة أنها بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، أطلقت استمارة إلكترونية للتسهيل علي الشباب بالتقدم علي الفرص المتاحة في عدد من المصانع في مجال الصناعات الهندسية والكيماوية والغزل والنسيح وكذلك الصناعات الغذائية، وجددت الوزارة دعوتها للشباب في التقديم لفرص التأهيل والتدريب للتشغيل بالقطاع الخاص.

وأعلنت الوزارة عن توافر فرص عمل في مناطق السادس من أكتوبر ووادي النطرون والجيزة، بالإضافة إلي منطقة العاشر من رمضان، للشباب من سن 18 سنة وحتي 35 سنة، وتشمل الوظائف ” أخصائيين سلامة وصحة مهنية، مهندسين ومراقبين جودة، مندوبين ومنسقين مبيعات، محاسبين، مسئولين موارد بشرية، مسئولين شبكات، فنيين بالمعامل، سكرتارية تنفيذية، سائقين”، علي أن يتم توفير عدد من البرامج التدريبية العملية للمقبولين في الوظائف بعد المقابلات الشخصية، وتتيح الشركات والمصانع وسائل تنقل وسكن للمغتربية وفقا لبعض المنشآت.

الحضور لمقر الوزارة

وطالبت وزارة الشباب والرياضة، الراغبين في التقديم للوظائف المتاحة، بضرورة تسجيل بياناتهم قبل نهاية الشهر الحالي من خلال الحضور لمقر الوزارة إلي الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب الإدارة العامة للمشروعات بالدور السابع، التي تتواجد أسبوعيا في جميع الأيام ما عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا وحتي الواحدة ظهرا، علي أن يتم إحضار صورة بطاقة الرقم القومي والإطلاع علي شروط التقديم.