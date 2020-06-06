برعاية مصرية .. مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية” إعلان القاهرة ” .. بنود وتفاصيل الإعلان

من القاهرة وبحضور خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية تحت اسم ” إعلان القاهرة “، تم التوصل إليها ، والتي وصفها الرئيس السيسي بأنها “سياسية ومشتركة وشاملة”، وشدد السيسي على أنه “إذا صدقت نوايا الجميع ستكون بداية مرحلة جديدة لعودة الحياة الطبيعية والآمنة إلى ليبيا”.

مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية

بنود إعلان القاهرة

وأضاف السيسي قائلًا: “لا يمكن أن يكون هناك استقرار في ليبيا إلا إذا وجدنا تسوية سلمية للأزمة، تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية، وتكون قادرة على الاطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب الليبي”، ومؤكدًا على ضرورة أن “تتيح التسوية السلمية توزيعا عادلا وشفافا للثروات الليبية على كافة المواطنين، وتحول دون تسربها لأيدي من يستخدمونها ضد الدولة الليبية”.

أما تفاصيل وبنود إعلان القاهرة فهي كما يلي: