رابط الإستعلام ومعرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 عبر موقع المصرية للإتصالات billing.te.eg

تزايدات خلال الساعات الماضية عمليات البحث من المشتركين بخدمة التليفون الأرضي، لمعرفة قيمة فاتورة شهر يوليو 2019، وذلك من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات.

وتصدر الشركة المصرية للإتصالات، عبر الموقع الرسمي billing.te.eg، خلال الساعات القادمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، والتي تصدر كل 3 أشهر بنظام الربع سنوي، حتي يتمكن العملاء في جميع محافظات جمهورية مصر العربية من سداد الفاتورة .

وواصل الملايين من المشتركين في خدمة التليفون المنزلي في كافة محافظات مصر، عمليات البحث حول معرفة تفاصيل فاتورة التليفون المنزلي لشهر يوليو 2019، والتي تصدر خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، للقيام بسداد الفاتورة قبل إنتهاء فترة السداد المحددة من جانب المصرية للإتصالات.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 :

ونستعرض لكم في المقال التالي، كيفية الإستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2019، والخطوات الواجب إتباعها لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو، عبر الدخول علي الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات والبدء في تسجيل البيانات المطلوبة للإستعلام عن الفاتورة تمهيدًا لسدادها بأقرب سنترال أو مكتب فوري .

فاتورة التليفون المنزلي لشهر يوليو 2019:

وأتاحت الشركة المصرية للإتصالات، خدمة إلكترونية مجانية للقراء والمتابعين في جميع محافظات مصر، لتسهيل معرفة المشتركين في خدمة التليفون الأرضي ” المنزلي “، الفاتورة الخاصة بهم وطرق وخطوات سداد الفاتورة عن طريق الدخول الي الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات برقم التليفون أو الحساب، وذلك للإستعلام عن الفاتورة الخاصة بكل مشترك .

رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم فقط :

نوضح للمتابعين والقراء في المقال، خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم في جمهورية مصر العربية، وفقا للخطوات التالية والتي يجب إتباعها أثناء الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية والتي تصدر كل 3 أشهر من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لشركة الاتصالات المصرية، وتنفيذ الخطوات التالية حتي يتمكن العملاء من معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي .

الدخول الي الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات .

إدخال كود المحافظة .

إدخال رقم التليفون الأرضي أو رقم الحساب.

الضغط علي أيقونة إستعلام لمعرفة قيمة الفاتورة .

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي :

وسهلت الشركة المصرية للإتصالات، علي جميع العملاء المشتركين في خدمة التليفون المنزلي” الأرضي”، عمليات سداد قيمة الفاتورة ، وذلك من خلال السداد في أقرب فرع من فروع السنترالات علي مستوي الجمهورية من أجل سداد قيمتها قبل قطع الخدمة، مكاتب خدمات فوري المتواجدة بجميع المناطق بالمدن والقري أو الذهاب إلي أقرب ماكينة صرف آلي تابعة إلي البنك الخاص بك فعن طريق استخدام بطاقة الائتمان يمكن دفع جميع الفواتير الجديدة وكذلك القديمة،ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة المصرية للإتصالات لتسهيل كافة الخدمات علي العملاء والمشتركين في خدمة التليفون الأرضي والعمل علي إراحتهم .