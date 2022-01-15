برقم الهاتف فقط.. رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي يناير 2022 billing.te.eg/ar-eg

أعلنت شركة المصرية للاتصالات بشكل رسمي عن تفعيل رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022، والخاصة بقيمة استخدام الهاتف خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك تسهيلًا على كبار السن وغير القادرين على ترك العمل للذهاب لمقر الشركة بهدف الاستعلام عن فاتورة الأرضي يناير 2022، حيث أن الإطلاع على الفاتورة حاليًا أصبح إلكترونيًا ولا يحتاج إلا لكتابة رقم الهاتف.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن بسهولة الاستعلام عن فاتورة الأرضي باستخدام رقم الهاتف أو رقم الحساب، وهو الذي يوجد في الفاتورة ويسهل العثور عليه في الفواتير السابقة، وبمجرد معرفة قيمة فاتورة الأرضي يناير 2022، يمكن الذهاب للسنترال التابع لمحل السكن للسداد أو دفع القيمة من خلال فوري، ولكن في الحالة الثانية، يجب الحصول على ورقة لتأكيد السداد.

رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي يناير 2022

ويجب خلال الاستعلام عن الفاتورة اتباع كل الخطوات التي سنوضحها في النقاط التالية:

الدخول على موقع المصرية للاتصالات. إدخال رقم الهاتف الخاص بالفاتورة، مع اختيار الكود الخاص بالمنطقة. بعد التأكد من أن الرقم صحيح، يجب الضغط على خانة “اظهر الفواتير”. في حالة عدم الرغبة في استخدام رقم الهاتف، يمكن الضغط على رقم الحساب. يجب إدخال رقم الحساب ثم الضغط على “اظهر الفواتير”. في حالة وجود رقم آخر تابع لنفس الشخص، يمكن الضغط على خانة “الاستعلام عن رقم جديد”. إدخال رقم الهاتف الثاني، ثم الضغط على الفواتير.

دفع فاتورة الأرضي عبر المصرية للاتصالات

ويمكن بسهولة سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2022 من خلال الضغط على خانة “ادفع”، ثم اتباع الخطوات التالية: