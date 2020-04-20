بسبب أزمة كورونا.. الحكومة تقترح مشروع قانون لضمان بعض التسهيلات المالية للمواطنين والشركات

في إطار حرص الحكومة المصرية على التخفيف من الأعباء المالية التي نتجت عن تطبيق التدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد تقدمت الحكومة ممثلة بلجنة الخطة والموازنة ، بمقترح مشروع قانون لضمان بعض التسهيلات المالية للمواطنين والشركات، وتضمن مشروع القانون تعديلات من المقرر فرضها على ضريبة الدخل خلال جلسة مجلس الوزراء يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، وفي هذه المقال رصدنا لزوار الموقع أبرز التفاصيل التي تضمنها مشروع القانون.

مشروع قانون لضمان بعض التسهيلات المالية

تفاصيل مشروع القانون

فيما يلي أبرز وأهم التفاصيل التي وردت في مشروع القانون المقترح من الحكومة لضمان بعض التسهيلات المالية ، سواء للمواطنين أو الشركات بسبب أزمة جائحة كورونا المستجد: