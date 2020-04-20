Take a fresh look at your lifestyle.


بسبب أزمة كورونا.. الحكومة تقترح مشروع قانون لضمان بعض التسهيلات المالية للمواطنين والشركات

بواسطة سمير زيادة
مشروع قانون لضمان بعض التسهيلات المالية

في إطار حرص الحكومة المصرية على التخفيف من الأعباء المالية التي نتجت عن تطبيق التدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد تقدمت الحكومة ممثلة بلجنة الخطة والموازنة ، بمقترح مشروع قانون لضمان بعض التسهيلات المالية للمواطنين والشركات، وتضمن مشروع القانون تعديلات من المقرر فرضها على ضريبة الدخل خلال جلسة مجلس الوزراء يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، وفي هذه المقال رصدنا لزوار الموقع أبرز التفاصيل التي تضمنها مشروع القانون.

مشروع قانون لضمان بعض التسهيلات المالية

مشروع قانون لضمان بعض التسهيلات المالية

تفاصيل مشروع القانون

فيما يلي أبرز وأهم التفاصيل التي وردت في مشروع القانون المقترح من الحكومة لضمان بعض التسهيلات المالية ، سواء للمواطنين أو الشركات بسبب أزمة جائحة كورونا المستجد:

  • تأجيل سداد كل أو جزء مما يستحق من ضريبة على العقارات المبنية، وذلك لفترة 3 أشهر قادمة بحد أقصى، مع إمكانية تجديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، لكل أو بعض العقارات المرخصة على مستوى جميع القطاعات.
  • يمكن لمجلس الوزراء مدّ آجال تقديم الإقرارات الضريبية، وذلك خلال فترة أزمة كورونا، وكذلك مد آجال سداد الضريبة المستحقة وفق قانون الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة أو على كليهما، لكامل الضريبة أو جزء منها فقط لمدة لا تزيد عن 3 أشهر مع إمكانية تجديدها لمدة أخرى مماثلة لها.
  • يمكن لمجلس الوزراء تقسيط المقابل المالي المستحق مقابل تقديم الخدمات الإدارية، لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لها على مستوى جميع القطاعات بدون فوائد.
  • لمجلس الوزراء أن يقرر تأجيل سداد أو حتى تقسيط اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، بما فيها حصة العامل أو حتى حصة المنشأة ، لمدة لا تزيد عن 3 أشهر  ، ويمكن تجديد تلك المدة لمدة أخرى مماثلة دون احتساب أي مبالغ إضافية مقابل ذلك.
  • يمكن لأي شركة أو منشأة في جميع القطاعات ، الاستفادة مما تقدم أو الاستمرار في ذلك ، ولكن شريطة عدم الاستغناء عن أي عامل لديها على اختلاف أنواع العمالة على الرغم من أزمة جائحة كورونا المستجد العالمية.
سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

تردد أهم قنوات الكرتون 2020 للأطفال على نايل سات

أخبار مصر

إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثانى لجميع المعاهد وتحديد البديل

أخبار مصر

الصحة: تسجيل 188 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا

أخبار مصر

الزراعة تُعلن أسعار ياميش رمضان بتخفيضات 25% فى 30 منفذ

أخبار مصر

موعد رمضان 2020 فلكياً في مصر و السعودية فلكياً

أخبار مصر

لكل الموظفين.. اعرف بالتفصيل جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2020

أخبار مصر

موعد إجازة شم النسيم في مصر 2020

أخبار مصر

خطوة بخطوة وأنت في البيت.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2020

أخبار مصر

“الآن” موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg للاستعلام عن فاتورة التليفون…

أخبار مصر

كيفية التسجل في مبادرة أهالينا لدعم العمالة الغير منتظمة من خلال الرابط الرسمي للموقع


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.