“بسبب انقطاع الخدمة”.. توقيع غرامية مالية 10 مليون جنيه على شركة فودافون

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامة مالية قدرها 10 مليون جنيه على شركة فودافون مصر وذلك بسبب انقطاع خدمة الاتصالات مساء يوم 3 يونيو 2019 قبل عيد الفطر المبارك وذلك لعدة ساعات عن عدد كبير من المشتركين وعملاء شركة فودافون مصر فى عدد من مناطق الجمهورية، وتعد هذه الغرامة هي الأولي من نوعها وسابقة لم تحدث من قبل وجاء ذلك تطبيقاً للبند رقم 18 من الترخيص الممنوح لشركة فودافون مصر والخاص بمستوي جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

وقد أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى بيان رسمي له اليوم الاثنين 10 يونيو بأن على الشركة تعويض المشتركين الذين تضرروا من انقطاع الاتصالات وموافاة الجهاز بطريقة التعامل مستقبلاً مع هذه الحالات، وعد تكرار ذلك، على أن تلتزم الشركة بإلتزماتها حيال العملاء فى المستقبل.

وقد شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه من الآن فصاعداً لن يتوانى الجهاز فى اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمة الاتصالات التى تقدمها الشركة للمواطنين والارتقاء بمستوي الخدمة، وأن الشركة سوف تقوم بتوقيع الغرامات على الشركات التى تخالف البنود المبرمة فى عقد الترخيص الممنوح للشركة.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بالتحقيق فى شكاوى العملاء من سوء الخدمة وانقطاع الاتصالات لعملاء شركة فودافون مصر وقام بالتحقيق لمعرفة سبب هذا الانقطاع والذي يعد مخالف لشروط الجودة ومستوي الخدمة المنصوص عليه فى الترخيص الممنوح للشركة، والمخالف للاتفاقية التى تم توقيعها بين الجهاز القومي للاتصالات وشركة فودافون مصر.