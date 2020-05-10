بسب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا .. غلق فرع طلعت حرب ببنك القاهرة

ما زالت حالات كورونا تتمدد وتنتشر بين المواطنين بالمنازل والقرى والمدن والمؤسسات، على الرغم من الجهود التوعوية التي تقوم وزارة الصحة من جهة ووسائل الإعلام والسوشيال ميديا وغيرها من جهات حكومية وغير حكومية، إلا أن البعض مستمر في اتباع تلك التعليمات الصحية والاحترازية التي تهدف للحد انتشار العدوى بفيروس “كوفيد-19” .

اكتشاف حالتي إصابة بكورونا بفرع طلعت حرب لبنك القاهرة

أصدر طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بيانًا صحفيًا مساء يوم السبت الموافق 9 مايو، يفيد بأنه تقرر غلق فرع البنك بشارع طلعت حرب، في اليوم التالي لاكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا، لموظفي الفرع يوم الأربعاء 6 مايو، مضيفًا انه تم إجراء مسح لجميع العاملين بالفرع للتأكد من سلامتهم، فضلًا عن تعقيم الفرع بشكل كامل لمدة 3 ايام متتالية .

الفرع يطبق كافة الإجراءات الاحترازية

وأكد فايد، أن البنك يحرص بشكل دائم على صحة وسلامة العاملين، ويطبق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، مع مراعاة اقصى درجات الحماية للعاملين والعملاء المترددين على جميع الفروع، وذلك باستخدام الكمامات الوقائية والقفازات الطبية ولا سيما عند استخدام الصراف الآلى في كافة الفروع، فضلًا عن استخدام أدوات التعقيم للعاملين بالفروع والبنك الرئيسي .

تنظيم الإجتماعات الداخلية والخارجية عن بعد

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك، أننا نحرض على تنظيم الإجتماعات الداخلية والخارجية عبر الـ «Conference calls»، تحقيقًا لإجراءات التباعد في المسافات، مشيرًا إلى أن التدريب في مراكز التدريب الداخلي تم تأجيله، وذلك بعد تفعيل منظومة التدريب عن بعد «E-Learning»، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية مكثفة للعاملين لمواجة الأزمة الحالية .